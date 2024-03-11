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خلاص هانت قربت تصرف .. حقيقة صرف زيادة المعاشات مارس 2024 بالزيادة المقررة

new2024منذ 3 أيام
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 حقيقة صرف زيادة المعاشات مارس 2024
 حقيقة صرف زيادة المعاشات مارس 2024

في الوقت الحالي  ازداد البحث حول  موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 من أصحاب المعاشات، كما تكاثرت   التساؤلات  عن حقيقة تطبيق الزيادة قبل قدوم شهر رمضان المبارك على غرار ما كان  في العام الماضي، وذلك بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مجموعة من القرارات  بهدف  رفع  المعاشات والأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

من الجدير بالذكر أن العديد من المواطنين يبحثون عن موعد صرف معاشات شهر مارس   أملين بأن يكون  صرف المعاش   قبل شهر رمضان المبارك لكي يقومون  بشراء احتياجاتهم اللازمة  طوال الشهر المبارك  وتبعا لبد التصريحات سيكون  صرف المعاشات يوم 1 مارس 2024.

هل ستصرف الزيادة قبل رمضان 2024؟

هناك العديد من الاخبار على مواقع التواصل الاجتماعي متعلقه  بزيادة المعاشات قبل قدوم  شهر رمصان 2024 ، وبدأ المواطنين  بالبحث عن صحة هذة الاخبار ، ولكن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لم تفصح عن  أي خبر  متعلق  بزيادة  في المعاشات في شهر مارس  وبناءً على ذلك سيكون  صرف المعاشات بدون  زيادة، ومن الجدير بالذكر أن أيام صرف معاشات شهر مارس تكون كالآتي:

  • أول يوم صرف يكون يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024.
  • ثاني أيام صرف  هو الأحد 24 مارس 2024.
  • أما اليوم الثالث  فسيكون يوم الاثنين 25 مارس.
  • اليوم الرابع  فسيكون يوم الثلاثاء 26 مارس 2024.َ
  • يوم الأربعاء 27 مارس خامس  أيام صرف مرتب شهر مارس وبالنسبه لامكان صرف معاش شهر مارس فيمكن صرف معاش شهر مارس من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي ، وكذلك البريد المصري، ماكينات atm وايضا فروع فوري، المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش، وايضا البنوك التجارية .
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new2024منذ 3 أيام
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