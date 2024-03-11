خلاص هانت قربت تصرف .. حقيقة صرف زيادة المعاشات مارس 2024 بالزيادة المقررة

في الوقت الحالي ازداد البحث حول موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 من أصحاب المعاشات، كما تكاثرت التساؤلات عن حقيقة تطبيق الزيادة قبل قدوم شهر رمضان المبارك على غرار ما كان في العام الماضي، وذلك بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مجموعة من القرارات بهدف رفع المعاشات والأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

من الجدير بالذكر أن العديد من المواطنين يبحثون عن موعد صرف معاشات شهر مارس أملين بأن يكون صرف المعاش قبل شهر رمضان المبارك لكي يقومون بشراء احتياجاتهم اللازمة طوال الشهر المبارك وتبعا لبد التصريحات سيكون صرف المعاشات يوم 1 مارس 2024.

هل ستصرف الزيادة قبل رمضان 2024؟

هناك العديد من الاخبار على مواقع التواصل الاجتماعي متعلقه بزيادة المعاشات قبل قدوم شهر رمصان 2024 ، وبدأ المواطنين بالبحث عن صحة هذة الاخبار ، ولكن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لم تفصح عن أي خبر متعلق بزيادة في المعاشات في شهر مارس وبناءً على ذلك سيكون صرف المعاشات بدون زيادة، ومن الجدير بالذكر أن أيام صرف معاشات شهر مارس تكون كالآتي: