اعرف دلوقتي .. إمساكية شهر رمضان في مصر 2024

من أكثر الأشياء التي يحرص المسلم على اقتنائها هي امساكية شهر رمضان الكريم، والتي تقوم دار الإفتاء في مصر بتوفيرها الى الشعب المصري وذلك بعد استطلاع هلال غرة شهر رمضان الكريم لعام 2024، سوف يقوم علماء دار الإفتاء المصرية وكذلك مجمع البحوث الإسلامي باستطلاع هلال أول يوم في شهر رمضان في يوم 10 مارس وذلك لكي يتمكنوا من معرفة كون اليوم التالي هو أول يوم في شهر رمضان الكريم أم كونه اليوم المتمم لشهر شعبان.

إمساكية شهر رمضان في مصر 2024

من خلال إمساكية شهر رمضان يتم التعرف على عدد الساعات في اليوم أثناء الصيام وكذلك موعد موعد أذان الفجر، وتشتمل الامساكية في الآتي:

عدد ساعات اليوم الأول من الشهر الكريم أثناء الصيام يبلغ عددها 13 ساعة 18 دقيقة.

في حين عدد ساعات الصيام في اليوم الأخير من شهر رمضان يصل عددها إلى 14 ساعة و 14 دقيقة.

يمكن تناول وجبة السحور من الساعة 2 صباحًا إلى موعد أذان الفجر في اليوم الأول والذي يكون في تمام الساعة 4:43 صباحًا.

يلاحظ أن موعد أذان الفجر يتأخر بمعدل دقيقة إلى دقيقتين في كل يوم إلى أن يصير موعد الأذان 4:05 فى اليوم الأخير.

شهر رمضان الكريم

وفقًا للتقويم الميلادي فإن أول يوم في شهر رمضان الكريم يبدأ من يوم الاثنين الذي يوافق 11 مارس 2024، ولكن على الرغم من ذلك فإن دار الإفتاء المصرية سوف تقوم باستطلاع هلال شهر رمضان الكريم في مغرب يوم الأحد الذي يوافق 10 مارس بمعرفة كون يوم الاثنين أول أيام الشهر الكريم أم كون اليوم متمم لشهر شعبان.