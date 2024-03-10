ملفات pdf.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في عموم المحافظات العراقية

يتردد صدى بحث مكثف في العراق عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، إذ ينتظر العديد من المواطنين العراقيين الإعلان عن الأسماء المقبولة للحصول على الرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2024، والتي تم تقديم طلباتها من قبل أكثر من 150 ألف شخص من كافة المحافظات، حيث أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقوم بإجراء أبحاث اجتماعية للتأكد من استحقاق المتقدمين واستبعاد المتجاوزين، والرعاية الاجتماعية تهدف إلى تقديم دعم مادي للفئات الضعيفة والمحتاجة في المجتمع.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

من المعروف أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق لم تصدر بعد النتيجة النهائية للأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة والدفعة القادمة، وهذا يثير تساؤلات العديد من المواطنين العراقيين الذين ينتظرون معرفة مصيرهم، وفي هذا المقال سنوضح لكم كيف يمكنكم معرفة إذا كنتم من المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2024، وذلك من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة أو موقع نتائجنا الإلكتروني في العراق.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

الرعاية الاجتماعية هي خدمة تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق للأسر الفقيرة والمحتاجة، وإذا كنت من المتقدمين للرعاية الاجتماعية وتريد معرفة إذا كنت من المقبولين أو لا، فهذه هي الخطوات التي يجب عليك اتباعها:

قم بفتح موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو منصة مظلتي.

ثم اختر خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عموم العراق من قائمة الخدمات المتاحة.

بعد ذلك املأ نموذج الطلب بالبيانات والمعلومات المطلوبة، مثل الاسم الكامل ورقم الهوية والمحافظة والمنطقة والهاتف والبريد الإلكتروني.

ثم اضغط على زر الاستعلام لمعرفة نتيجة طلبك وإذا كنت من المشمولين بالرعاية الاجتماعية أو لا.

وإذا كنت من المشمولين فسوف تظهر لك تفاصيل الدعم المادي الذي ستحصل عليه وموعد صرفه والمكان الذي يمكنك الذهاب إليه لاستلامه.

الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة متى سيتم الإعلان عنها

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2024، والتي ستكون أول دفعة تصرف في هذا العام، والجدير بالذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تحدد بعد موعد الإعلان عنها، ولكنها تنتظر إقرار الموازنة المالية للدولة/ وتقول الوزارة إنها تواجه تحديات في فرز الأسماء واستبعاد المتجاوزين، والذين يشكلون نسبة كبيرة من المتقدمين، وتضيف الوزارة أنها تسعى لتوصيل الدعم المادي للأسر الأكثر احتياجا وفقا لمعايير الاستحقاق، وتتوقع الوزارة أن تشمل الدفعة السابعة 70 ألف أسرة من بين مليون طلب تم تقديمه.