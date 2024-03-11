على قناة ام بي سي مصر!!.. حقيقة عرض الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم.. رمضان 2024

حقيقة عرض الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم

مسلسل رمضان كريم الذي عرض الجزء الأول منه في 2017 وضم مجموعة من أفضل نجوم الفن في مصر أبرزهم سيد رجب وريهام عبد الغفور وروبي ومحمود الجندي ومحمد لطفي وسهر الصايغ وغيرهم، تابعه الملايين من داخل مصر وخارجها واستمتعوا بقصته التي تتناول عادات وتقاليد العديد من الأسر في الأحياء الشعبية خلال الشهر الكريم، بعد أن حقق المسلسل نجاح منقطع النظير وانتشرت أغنية التتر التي يغنيها الفنان حكيم طالب الجمهور بجزء ثاني منه وبالفعل تم عمل جزء ثاني وعرض في رمضان 2023 بمشاركة بعض نجوم الجزء الأول ونجوم آخرين، وترددت أنباء حول نزول جزء ثالث من المسلسل بسبب رغبة محبين العمل، وبالفعل أعلنت شركة الانتاج عن التحضير لتصوير مسلسل رمضان كريم الجزء الثالث.

مسلسل رمضان كريم الجزء الثالث 2024

وبالنسبة لرمضان القادم فقد أعلن أحمد السبكي منتج مسلسل رمضان كريم عن عدم مشاركة المسلسل في رمضان 2024 بسبب عدم لحاق فريق العمل بالسباق الرمضاني الحالي، ومن المرجح أن يعرض في رمضان 2025 بعد استكمال التحضير له والاتفاق مع نجوم العمل، وسينضم الى مسلسل رمضان كريم الجزء الثالث بعض نجوم الجزء الأول الذين اعتذروا عن المشاركة في الجزء الثاني، ولكن ليس من بينهم النجمة سهر الصايغ التي أعلنت عن ارتباطها بتصوير أعمال أخرى.