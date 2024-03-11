“العبها مع أصحابك بعد السحور” طريقة تحميل لعبة فري فاير  free fire للكمبيوتر والاندرويد.. حملها وخوض المغامرة

فري فاير لعبة قتالية مثيرة يخوض فيها اللاعب معارك عديدة يحاول فيها التفوق على منافسيه وهزيمتهم، وتعد واحدة من أكثر الألعاب الالكترونية شعبية، وعلى الرغم من مرور أكثر من ست سنوات على الإصدار الأول لها الا انها لازالت محافظة على نجاحها ويقوم بتنزيلها الملايين من المراهقين والشباب من كافة أنحاء العالم، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تنزيل اللعبة على مختلف الأجهزة.

كيفية تحميل لعبة فري فاير free fire

من أكثر ألعاب الأكشن التي يبحث المستخدمين عن طريقة تنزيلها، وهي لعبة استراتيجية تجعل اللاعب يحاول دائما البقاء على قيد الحياة عن طريق اطلاق النار والاختفاء جيدا ومحاولة التفوق على المنافسين وتدميرهم قبل أن يطلقوا عليك، وعليك انجاز مهمة ايجاد الأسلحة التي تمكنك من القتال بسهولة، وأكثر ما يميز اللعبة هو تقنيتها العالية وجودة الصورة والصوت والأداء، وفيما يلي نستعرض لكم خطوات تنزيل اللعبة على أجهزة الكمبيوتر :

عن طريق خانة البحث في جوجل اكتب اسم موقع gameloop.

ثبت ملف exe على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

افتح gameloop واكتب في المكان المخصص للبحث Free Fire.

ستظهر أمامك ايقونة اللعبة اضغط على “تثبيت”.

بعد دقائق ستنزل اللعبة على جهازك افتحها واستمتع باللعب.

تحميل لعبة فري فاير للاندرويد

تعد لعبة فري فاير واحدة من أكثر الألعاب التي تم تنزيلها على أجهزة الأندرويد في عام 2019 حيث حملها ما يزيد عن 500 مليون شخص، وتطورت اللعبة بشكل جعل تشغيلها على الهواتف ولعبها في قمة السهولة والمتعة، ويمكن تنزيل اللعبة على الهاتف الاندرويد عبر اتباع الآتي :