اعرف حالًا .. حقيقة صرف معاشات تكافل وكرامة قبل رمضان بالزيادة الجديدة 2024

يسأل العديد من المواطنين عن حقيقة صرف معاشات تكافل وكرامة قبل شهر رمضان المبارك، وعن تاريخ استحقاقهم لكي يتم الحصول على المبالغ المستحقة بما في ذلك الزيادة الجديدة الذي قاموا بالإعلان عنها.

حقيقة صرف معاشات تكافل وكرامة قبل رمضان

يتم التساؤل من جانب المواطنين عن حقيقة صرف معاشات تكافل وكرامة قبل رمضان، ومن الجدير بالذكر انه لن يتم الصرف قبل هذا الشهر، بل سيتم الصرف في الموعد المحدد، وما يتم تداوله من أخبار بشأن تبكير الصرف ليس صحيح، ومن المعروف أنه سوف يتم صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس وسوف يتم صرف الزيادة الجديدة المعلن عنها من قبل لعام 2024، وسوف تكون نسبة الزيادة 15% وهذه التكلفة تقدر ب5.5مليار جنية لهذه العام وترفع الزيادة الإجمالية خلال هذا العام إلى 55% من قيمة معاش تكافل وكرامة.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بوضع طريقة سهلة للمواطنين لكي يتمكنوا من الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات الآتية: