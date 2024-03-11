أفضل من الآيفون.. سعر ومواصفات هاتف magic 6 pro اشتري من غير ما تفكر 

تعد هونر إحدى الشركات الرائدة في صناعة الأجهزة الذكية واستطاعت الشركة بأجهزتها المتطورة منافسة الماركات العالمية مثل سامسونج وأبل وأوبو، فهي تصدر أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة بمميزات رائعة وأسعار مناسبة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال إصدار هونر للعام 2024 وهو هاتف Magic 6 pro مواصفات الجهاز ومميزاته وسعره بالأسواق العالمية والمصرية.

مواصفات هاتف Magic 6 pro

يتمتع جهاز Magic 6 pro أحدث إصدارات شركة هونر بمواصفات قياسية تجعله ضمن قائمة الهواتف الأفضل في عام 2024، فهو يجمع بين جمال التصميم وقوة الأداء مما يجعله خيار مثالي لأصحاب الأعمال ممن يستخدمون الهاتف في إنجاز الكثير من المهام، وفيما يلي سنستعرض لكم أبرز مواصفات هاتف Magic 6 pro :

تصميم الهاتف جذاب وراقي حيث أن خلفيته مصنوعة من الجلد وحوافه مصقولة.

الشاشة متينة ومحمية بطبقة زجاجية تجعله يتحمل الصدمات وحوادث السقوط.

هاتف Magic 6 pro مضاد للماء وإذا سقط لمدة نصف ساعة في ماء عمقه متر ونصف لن يصيبه أي أضرار.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 14 الذي يوفر العديد من خصائص الذكاء الاصطناعي مثل تتبع العين حيث يمكنك فتح الهاتف والتطبيقات عن طريق حركة عينيك.

تتوافر بالجهاز مزايا عديدة تشبه استخدام الايفون مثل أنظمة الحماية وتصميم الصور والفيديوهات وغيرها.

حجم الشاشة 6.7 وتتميز بنقاء الصورة ووضوحها والسطوع الشديد.

يحتوي الهاتف على ثلاث كاميرات خلفية كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل مع عدسات مكبرة وإمكانية تصوير الفيديوهات بدقة 4k.

بطارية الهاتف قوية وتستمر لفترات طويلة دون شحن كما تدعم الشحن السريع بقوة 88 وات.

أهم ميزة للهاتف الأداء القوي والسريع للعديد من المهام والقدرة على تشغيل الألعاب العالية وذلك بسبب المعالج الأفضل لأجهزة الاندرويد snapdragon 8 gen 3.

سعر هاتف Magic 6 pro

يبلغ سعر هاتف Magic 6 pro في الأسواق العالمية 1100 جنيه استرليني بما يعادل في السوق المصري سعر 43 ألف جنيه، وهو سعر عالي ولكنه مناسب لإمكانيات الجهاز المتطورة.