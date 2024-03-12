لو انت موظف ممكن تاخد قرض شخصي من البنك الأهلي المصري 2024 بضمان الوظيفة أوالمعاش

قرض شخصي من البنك الأهلي المصري، يقوم البنك الأهلي المصري بتقديم قرض شخصي للعاملين بالهيئات الحكومية المختلفة وهيئات القطاع العام والأعمال العامة، وهو أحد أنواع البرامج التمويلية التي يقدمها البنك للعملاء لضمان تحويل المرتب، والدي يصل إلى 2 مليون و 500 ألف جنيه كحد أقصى مع توفير التسهيلات للحصول عليه، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم اهم تفاصيل قرض شخصي من البنك الأهلي.

قرض شخصي من البنك الأهلي المصري

يمكن للعاملين في الهيئات الحكومة والقطاع العام، أن يحصلوا على قرض شخصي من البنك الأهلي، بضمان تحويل الراتب يصل إلى 2 مليون و 500 الف، وقد يصل في بعض الأحيان إلى 3 مليون جنيه، وذلك على حسب كل عميل، وتتمثل تفاصيل القرض في الآتي:

هذا القرض يوفر تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانًا

تصل مدة القرض إلى 12 سنة

يأتي بدون مصاريف استعلام ائتماني

يكون الحساب الجاري مجانًا

لا يحتاج العميل إلى ضامن

شروط القرض الشخصي من البنك الأهلي

هناك مجموعة من الشروط والمستندات اللازمة، والتي حددها البنك الأهلي للعملاء الذين يرغبون في الحصول على قرض شخصي من البنك الأهلي بضمان تحويل الراتب، وتتمثل هذه الشروط في الآتي: