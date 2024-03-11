فتح باب الحجز والسفر..تأشيرة سائق خاص للعراقيين بالسعودية 1445+خطوات استخراج التأشيرة للسائقين

تأشيرة سائق خاص للعراقيين بالسعودية يسأل عنها الكثيرين وكيفية التقديم عليها لاستخراجها فهناك الكثير من الوافدين العراقيين بالسعودية يرغبون في استخراج التأشيرات وخاصة الوافدين من العمالة المنزلية والسائقين، حيث يمكن لصاحب العمل استخراج تأشيرة للسائق الخاص به بالمملكة حتى يصبح تواجده بداخلها بشكل قانوني، وفيما يلي سوف نتعرف على شروط وطريقة استخراج التأشيرة للعراقيين بالسعودية عبر الإنترنت من خلال منصة أبشر أو من خلال منصة مساند.

شروط استخراج تأشيرة سائق خاص للعراقيين بالسعودية

تعد التأشيرات للسائقين بالسعودية هامة للغاية فهي أحد الإصدارات التي يجب توافرها حتى يتحرك الوافد بالسعودية دون قيود وهناك عدة شروط استخراج التأشيرة ومن بينها الآتي:

يجب دفع وتسديد الرسوم المطلوبة حتى تصدر التأشيرة.

كذلك يجب أن يتوجه السائق إلى منصة مساند حتى يستكمل كافة الخطوات الخاصة بالطلب.

يجب أن يكون عمر السائق لا يزيد عن 60 عامًا.

كذلك يجب أن لا يقل راتب السائق الشهري عن 10000 ريال سعودي.

يجب رفع كافة المستندات الرسمية المطلوبة من الجهة المختصة حتى تصدر التأشيرة.

خطوات استخراج تأشيرة سائق عراقي بالسعودية

يمكن للوافدين من الجنسية العراقية بالمملكة العربية السعودية استخراج تأشيرة سائق خاص بالسعودية بمنتهى السهولة من خلال إتباع الخطوات التالية: