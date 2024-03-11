بعد قرار التعويم ما حقيقة انخفاض أسعار التليفونات في مصر بعد تقليل سعر الدولار

حقيقة انخفاض أسعار التليفونات تشغل بال الكثيرين، فالجميع يرغب في معرفة أهم التفاصيل حولها وهل هذا الخبر حقيقة أم إشاعة، وهو ما جعل رئيس شعبة المحمول لدى الغرفة التجارية محمد طلعت يوضح الأمر في تصريحاته التلفزيونية منا اوضح السبب الأساسي في ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في الوقت الحالي بمصر أغلى بأكثر من حوالي 60% بصيلات هذه الهواتف في باقي دول العالم، وفيما يلي سوف نتعرف على اهم التفاصيل.

حقيقة انخفاض أسعار التليفونات

أوضح رئيس شعبة المحمول لدى الغرفة التجارية بالقاهرة محمد طلعت أن الإعفاء يتضمن مستلزمات المحمول وصل إلى نسبة 5% تم تنفيذه منذ عام، كما تم التصديق على هذا القرار اليوم من قبل مجلس النواب وبذلك أصبحت مستلزمات المحمول المقدمة للمواطنين معفاة، كما أكد طلعت بتصريحات التلفزيونية أنه سوف تنخفض أسعار هواتف المحمول وذلك بنسبة 5%.

فعلى سبيل المثال الهاتف بسعر 3000 جنيه سوف يقل بحوالي 150 جنيه بعد التخفيض، كما أكمل رئيس شعبة المحمول أيضًا بأن هناك الكثير من الصعوبات في الوقت الحالي بالحصول على قطع غيار الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، ولكن هناك أيضًا قطع غيار محلية الصنع متواجدة بالأسواق، حيث أن الاستيراد في الوقت الحالي متوقف.

سبب زيادة أسعار الهواتف في مصر

أوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية محمد طلعت أن أسعار الهواتف في مصر تعتبر أغلى من كافة الدول العالم بحوالي 60%عن مثيلاتها، وهو ما يتطلب إعادة النظر تسعيرها تلك الهواتف مرة أخرى.

وكان قد أوضح محمد طلعت في أحد المداخلات الهاتفية له في برنامج كلمة أخيرة الذي يعرض على قناة أون أن الاستيراد في الوقت الحالي للهواتف المحمولة أصبح متوقف وهو أدى إلى زيادة أسعار الهواتف المحمولة بالسوق، كما أدى ذلك إلى شح وقلة البضاعة التي تعرض أمام المواطنين، وذلك في ظل الظروف التي يمر بها سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وهو أن ما تسبب في ارتفاع أسعار الهواتف خلال الفترة الماضية أكثر من أي وقت آخر.