مفجاءة غير متوقعه في سعر الذهب اليوم.. بكام سعر الذهب اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024 في جميع محلات الصاغه بالمصنعية

نستعرض لكم عبر موقع البديل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024، حيث يشكل سعر الذهب محور اهتمام واسع في الأوساط من قِبل المواطنين، وخاصة بعد هبوط سعر جرام الذهب بأكثر من 150 جنيه في سوق الصاغة، ويظل المواطنون يتابعون أسعار الذهب باهتمام نظرًا لدوره كملاذ آمن يحمي قيمة العملة من التدهور والتضخم، رغم ارتفاعه على مستوى عالمي، حيث يحذر الخبراء من احتمال ارتفاع أسعار الذهب بشكل مفاجئ، ويتوقعون صدمة عالمية، وسوف نوضح لكم في السطور القادمة سعر الذهب للبيع والشراء .

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024

أستقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024 في بداية تعاملاته الصباحية في الأسواق، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعتبر الأكثر مبيعا في الأسواق حوالي 3200 بدون مصنعية، وتفرض المحلات رسوم مصنعية تتراوح بين 100 و150 جنيه على كل جرام من أسعار الذهب، بينما تفرض رسوم أخرى على إجمالي الفاتورة، وتتفاوت هذه الرسوم حسب الموقع، سواء كان الأمر يتعلق بالوجه البحري أو الوجه القبلي.

سعر الذهب عيار 24: سجل سعر الذهب عيار 24 حاولي 3657 جنيه.

سعر الذهب عيار 21: 3225 جنيه.

سعر الذهب عيار 18: حوالي 2764 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: وصل سعر الجنيه الذهب إلى 25800 جنيه.

ويستقر سعر الذهب عالمياً عند 2179 دولار.

العوامل المؤثرة على سعر الذهب

زيادة الطلب على الذهب ينبع من رغبة المستثمرين في اعتباره ملجأ آمن خلال فترات عدم استقرار اقتصادي، فيما يؤثر على جاذبية الذهب كاستثمار بارتفاع أسعار الفائدة، كما تلعب قرارات البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي دورًا حاسمًا في تحديد قيمة الدولار الأمريكي وتأثيرها على سعر الذهب، وتظل الأحداث الجيوسياسية، مثل الحروب والأزمات الاقتصادية من العوامل المؤثرة في تقلبات سعر الذهب.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 12 مارس قيمة 25200 جنيه للبيع، و24800 جنيه للشراء، بينما تبلغ سعر أونصة الذهب قيمة 2177 دولارًا للبيع، و2176 دولارًا للشراء.