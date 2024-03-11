استعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة الأخيرة 2024 جميع المحافظات عبر مظلتي

استعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق، لا زالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية تواصل إطلاق خدماتها المدعمة للمستفيدين خاصةً استعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق الذي عاد مجددًا في بتصدره في أكثر المواضيع التي تطرق إليها المواطنين عبر مواقع الإنترنت، لأنه قد بادر شهر رمضان بحلوله مما جعل الكثيرون يرغبون في الاستعلام عن الدفعة الأخيرة وحصولهم على الدعم المقرر صرفه.

استعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق

توفر وزارة العمل إمكانية استعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة الأخيرة لكافة المواطنين إلكترونياً على الإنترنت، وذلك حيث يعتبر هذا الدعم هو الأهم الذي تقدمه الحكومة العراقية للأسر الأكثر فقراً وتعد هذه الوجبة هي السابعة التي يتم تقديمها والتي تأخرت ولكن تعمل الوزارة على مدار الساعة لمراجعة أسماء المتقدمين وتوفير أموال للدعم، ومن المتوقع إعلان الوجبة الجديدة خلال الساعات القليلة القادمة، ويمكن الاستعلام عنها عن طريق الخطوات التالية:-

أولًا: الدخول إلى موقع وزارة العمل العراقية على الشبكة العنكبوتية.

أو الدخول مباشرة إلى موقع منصة مظلتي .

. ثم يعقبه اختيار قسم الاستعلام عن أسماء المشمولين.

يليه تدوين كافة البيانات المطلوبة مثل: الاسم، رقم الهوية الوطنية.

تحديد رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها

بالنقر على خانة تحميل ملف كشوفات الأسماء.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

بعد ما قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوضيح طريقة استعلام اسماء بالرعاية الاجتماعية بالعراق من خلال طرح الخطوات اللازم إتباعها ليتمكن المستفيد من الكشف عن اسمه ورقم الوجبة المراد الحصول عليها، وبشأن تطلع المواطنين حول الشروط المتعلقة بالاستفادة من الدعم المقدم من الوزارة يرجى التعرف عليها من خلال النقاط التالية:-