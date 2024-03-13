تنــويـه ⭕️ تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة مظلتي في كافة مدن العراق والمحافظات pdf

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة يشهد الكثير من المواطنين في مختلف محافظات العراق زيادة في عمليات البحث عبر جوجل عن اسماء الدفعة السابعة والأشخاص المستفيدين منها في الوجبة السابعة ،حيث تقوم الحكومة العراقية بتحديد إذا ما كانوا مؤهلين للانضمام إلى الفئة النهائية ام لا،وتعمل الحكومة دعم مالي والكثير من الخدمات التي تساعد المواطن على تحسين مستوى حياته الاقتصادية في ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، خاصة الفئات الاشد فقرا ،لذلك تم البدء بفتح باب التسجيل للدفعة الأخيرة.

كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

مع تدهور الحياة الاقتصادية التي يواجهها العالم بأكمله في الوقت الحالي،هيئت لنا الحكومة العراقية رابط يتيح للمواطنين الاطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، بهدف تحسين مستوى المعيشة ، والتعرف عليهم تابع معنا الخطوات التالية

أولاً عليك بالدخول إلى الموقع من هنا.

القيام باختيار الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك قم بالنقر فوق عبارة الرعاية.

القيام باختيار الرعاية الاجتماعية. بعد ذلك قم بالنقر فوق عبارة الرعاية. ثم اختر الوجبة الاخيرة.

كتابة جميع البيانات في المكان المخصص مثل الإسم و الرقم القومي.

يقوم المواطن بالضغط على خيار استعلام.

واخيرا يقوم المواطن بالتحقق من وجود اسمه في قائمة الكشوف.

شروط التسجيل في برنامج المشمولين بالرعاية الاجتماعية

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توفرها للانضمام في برنامج اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة تتمثل في:

لابد أن يكون المتقدم ذو جنسية عراقيه.

يجب ألا يملك المواطن دخل شهري ثابت.

يلزم على المتقدم أن يكون مقيما في العراق.

يجب إحضار جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

لابد ان يتوفر أسره لدى المتقدم ويكون عددها لا يقل عن 4 افراد.

لابد ان يكون اسمه ضمن سجلات الكشوف الاجتماعية.

يتعين على المتقدم عدم الحصول على مصدر دعم آخر غير الحكومية.

أن يكون عمر المتقدم بالنسبة للرجال في حدود 18-60 عاما وبالنسبة للنساء من 15-55 عاما.

أن يكون ليس لديه عقارات عاليه القيمه.

موعد الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية

ينتظر المواطنين العراقيين موعد الإعلان عن صرف الوجبة السابعة الخاصة باسماء الرعاية الاجتماعية، وذلك بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك، لان هذه الوجبة تساعدهم على شراء متطلبات هذا الشهر وظروف الحياة القاسية، وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها ستقوم بالإعلان عن قوائم المستفيدين قريبا، ونوهت أن السبب في تأخير صرف هذه الوجبة هو التدقيق ومراجعة ودراسة الطلبات المقدمة إليها لكى تقدم للأسر المستحقة.

اسماء المشمولين دفعة شهر رمضان

لم يتم الافصاح عن الدفعة بعد، كما حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعض الفئات التي تستحق الدعم، حيث لابد ان يكونوا من الاسر الفقيرة ومحدودي الدعم، والأرامل، ودعت جميع المتقدمين سابقا الي تحديث البيانات التابعة لهم، حيث يتم عمل جرد مستمر لاختيار اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بعناية شديدة، حتي يكون هذا الدعم المالي للمستحقين فقط، وسوف نطلعكم من خلال موقع البديل عن كافة التفاصيل باستمرار.