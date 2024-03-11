“نزلها الآن”.. تردد قناة السعودية قران كريم على النايل سات وعرب سات

مع حلول شهر رمضان المبارك، يكثر البحث عن تردد قناة السعودية قران كريم، المعروفة بنقلها لصلوات التراويح المباركة مباشرة من الحرم المكي والمسجد النبوي، هذه القناة، التي تحرص سنويًا على إذاعة الصلاة بصوت نخبة من الأئمة والشيوخ المرموقين الذين تم تعيينهم لهذا العام، تأتي هذه المبادرة إثر الأمر الملكي الذي صدر مؤخرًا بالموافقة على تغييرات في جدول ومواعيد إمامة صلاتي التراويح والتهجد، ابتداءً من اليوم، ستبدأ القناة في بث وإذاعة الصلوات للمسلمين حول العالم مباشرةً من الحرم.

تردد قناة السعودية قران كريم

في كل أنحاء الدول العربية والإسلامية، يتطلع المسلمون إلى تردد قناة السعودية قران كريم، التي تبث صلاة التراويح والتهجد خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ، هذا الشهر، الذي ينتظره المسلمون بشوق، يعد فرصة للتقرب إلى الله تعالى وتجسيد سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال الصلاة والدعاء.

تردد قناة السعودية قران كريم على النايل وعربسات

لمتابعة صلاة التراويح، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على القناة باستخدام الترددات التالية:

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12149

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12015

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي هوت بيرد

التردد: 12654

الاستقطاب: أفقي

برامج قناة القرآن الكريم السعودية

في إطار التطرق لموضوع ترددات بث قناة القرآن الكريم السعودية لعام 2024 عبر أقمار النايل سات والعرب سات، يبرز اهتمام المملكة العربية السعودية بتعزيز الرسالة الإسلامية عالميًا من خلال توفير منابر إعلامية رصينة تخدم الدين وتعمل على نشر القرآن الكريم.

يقدم لكم التردد الجديد لقناة السعودية للقرآن الكريم عبر النايل سات والعرب سات لاوات قرآنية فريدة بأصوات نخبة من أشهر القراء، بث مباشر من المسجد الحرام في مكة المكرمة، بالإضافة إلى ذلك، يتاح للمشاهدين فرصة متابعة الصلاة مباشرة من الكعبة المشرفة، بأصوات كبار المشايخ العرب والسعوديين.

هذه القناة، التي أنشئت خصيصًا لنقل كلمات الله عز وجل إلى العالم، تبث القرآن الكريم على مدار الساعة مباشرةً من الحرم المكي.

طريقة ضبط قناة السعودية قران كريم

لإضافة قناة السعودية للقرآن الكريم إلى جهاز الاستقبال الخاص بك، من المهم أولاً التأكد من أن جهاز الاستقبال يدعم البث بجودة HD، تحقق من توافق جهاز الاستقبال مع القمر الصناعي، إما نايل سات أو عرب سات، ثم اتبع الخطوات الموضحة أدناه: