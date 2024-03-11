مسلسل كوبرا الحلقة 1 الاولي بطولة محمد إمام علي قناة mbc مصر

بعد ساعات قليلة سينطلق موسم مسلسلات رمضان 2024 حيث يترقب الجميع بفارغ الصبر متابعة أعمال نجومهم المفضلين ومن بين الأعمال المشاركة في المارثون الرمضاني يأتي مسلسل كوبرا بطولة النجم محمد إمام تساءل الكثير من الجمهور عن موعد عرض الحلقة الأولى من كوبرا وتحديداً ما إذا كان سيكون في النصف الأول أم الثاني من شهر رمضان خاصة وأن المسلسل يتألف من 15 حلقة كما طرحوا أيضاً الاستفسار حول القنوات التي ستنقل العمل الدرامي.

مسلسل كوبرا الحلقة 1 الاولي

سيتم بث مسلسل كوبرا للجمهور عبر شبكة قنوات MBC ابتداء من يوم 11 مارس الموافق لأول يوم من شهر رمضان في تمام الساعة الثامنة مساءا وسيكون متاحا أيضا على منصة شاهد الرقمية ومن المتوقع أن يتألف المسلسل من 15 حلقة أما بالنسبة للقنوات التي ستنقل مسلسل كوبرا فسيتم عرضه على قنوات MBC بما في ذلك MBC مصر و MBC مصر 2 بالإضافة إلى قناة MBC دراما التي ستكون من بين القنوات الناقلة لهذا العمل الدرامي.

تردد قناة mbc مصر الجديد 2024

التردد: 11470

الاستقطاب:عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

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