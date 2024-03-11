مسلسل العتاولة الحلقة 1 الاولي HD بطولة أحمد السقا علي قناة MBC مصر

مع بدء الكشف عن قائمة المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان الكريم يتزايد الاهتمام بموعد عرض مسلسل العتاولة الذي يقدمه الفنان أحمد السقا خلال هذا الشهر الفضيل لذا، سنقدم لكم موعد عرض هذا المسلسل والقنوات التي ستبثه مسلسل العتاولة بطولة النجم أحمد السقا والفنانة زينة، يعتبر واحدا من أبرز الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2024 يثير مسلسل العتاولة الفضول لدى الجمهور حيث يترقبون بفارغ الصبر موعد عرضه وتفاصيل أحداثه ويعتبر هذا العمل الدرامي إضافة مميزة لمشهد الدراما العربية في شهر الصوم حيث يجمع بين الإثارة والتشويق والعمق في القصة.

موعد عرض مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا

وفقا للإعلانات الصادرة عن منتجي مسلسل العتاولة من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم والذي من المتوقع أن يبدأ في اليوم الاثنين الموافق 11 مارس يترقب العديد من عشاق الدراما المصرية والعربية بفارغ الصبر هذا العمل الفني الجديد يتميز هذا المسلسل بتواجد مجموعة متميزة من النجوم وكل فنان منهم يمتلك القدرة على تقديم دور البطولة بمفرده مما يجعل المسلسل يتصدر قائمة المرشحين بقوة لنيل الجوائز في هذا الموسم الرمضاني المنافس.

مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا

أبطال مسلسل العتاولة يشملون مجموعة من أبرز النجوم في صناعة التمثيل حيث يتصدر اللائحة الفنان أحمد السقا إلى جانب طارق لطفي، زينة، هدي الأتربي، مي كساب، سامي مغاوري، باسم سمرة، حنان يوسف، مريم التاجي، مصطفي أبو سريع، ميمي جمال، مريم الجندي، منه تيسير، ونهى عابدين يقوم هؤلاء النجوم بتجسيد شخصيات متنوعة في إطار درامي مشوق، ويأتي المسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسي.

تدور أحداث مسلسل العتاولة في إحدى أحياء مدينة الإسكندرية حيث يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار البطل الذي يواجه تحديات مختلفة في حياته لكنه يظل متفائلاً ومصمماً على النجاح يتغير مسار حياته بعد لقاء حنا الدور الذي تقدمه النجمة زينة مما يدفعه لمواجهة التحديات والمشاكل بقوة سعيا نحو تحقيق تغيير إيجابي في حياته.