مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 1 الاولي بطولة مي عمر وأحمد زاهر علي قناة MBC مصر

يتطلع محبو الدراما إلى معرفة مواعيد عرض مسلسل نعمة الأفوكاتو الذي يشارك في سباق دراما رمضان 2024 حيث تعتبر الفنانة مي عمر واحدة من نجوم هذا الموسم الرمضاني ويصنف مسلسلها ضمن الأعمال التي تتألف من 15 حلقة فقط حيث تقدم فيه دور محامية وهو دور مختلف تمامًا عن الشخصيات التي قدمتها سابقا تجسد الفنانة مي عمر شخصية نعمة سعيد أبو علب وهي محامية ذكية وجادة في عملها تتزوج من الفنان أحمد زاهر الذي يلعب دور رجل فاشل ورغم ذلك تظل متعلقة به إلى أن تكتشف خيانته وتسعى للانتقام منه ومن عشيقته.

مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 1 الاولي

من المقرر أن يعرض مسلسل نعمة الأفوكاتو على شاشتي قناة MBC مصر وMBC دراما، بالإضافة إلى توفره على منصة شاهد الإلكترونية لمشاهدته عبر الإنترنت هذا العمل يندرج ضمن فئة المسلسلات ذات الـ 15 حلقة ويعتبر تجربة جديدة للمخرج محمد سامي إذ يشارك لأول مرة في إخراج مسلسلات هذه النوعية يأتي هذا المسلسل ضمن المشاريع التي تتميز بالتنوع والابتكار في العرض والتقديم حيث يعد مسلسلا مختلفا تماما عن الأعمال السابقة التي قدمها المخرج.

قصة مسلسل نعمة الأفوكاتو

بالنسبة لقصة المسلسل تدور حول نعمة سعيد أبو علب التي تجسد شخصيتها الفنانة مي عمر وهي محامية ناجحة تتعرض لمجموعة من التحديات والصراعات في حياتها الشخصية والمهنية تظهر القصة كيف تتعامل نعمة مع تلك الصعوبات وتسعى لتحقيق العدالة والنجاح في حياتها خاصة بعد اكتشاف خيانة زوجها ومواجهتها لمؤامرات زملائها في العمل.

من المتوقع أن يستقطب المسلسل اهتمام الجماهير بفضل قصته الشيقة وتمثيله المتميز حيث يجمع فريق العمل نخبة من نجوم الدراما المصرية مثل الفنانة زينة والفنان أحمد زاهر، إلى جانب مجموعة من الممثلين المميزين الآخرين.