سلىّ صيامك مع ببجي.. خطوات تحميل ببجي لايت PUBG MOBILE LITE على أي نوع جهاز

تعد لعبة ببجي لايت هي نسخة مصغرة من لعبة ببجي موبايل الأصلية، حيث يواجه العديد من عشاق تلك اللعبة مشكلة عدم توفر مساحة كافية في هواتفهم بسبب حجم البيانات المصاحب للعبة، إذ تحتاج النسخة الأصلية مساحة كبيرة إلى جانب البيانات التي يتم تحميلها أثناء تثبيتها، بالرغم من صغر حجم النسخة المعدلة من اللعبة إلا أنها تضم نفس المزايا الرائعة التي توجد بالأصلية حيث يمكنك الاستمتاع بها مع أصدقائك دون الحاجة الى تفريغ مساحة كل باستمرار.

خطوات تحميل ببجي لايت

تم إطلاق لعبة ببجي لايت منذ فترة ليست بطويلة إلا أنها قد حازت على إعجاب العديد من عشاق ألعاب الباتل رويال، بسبب صغر حجمها والمزايا الرائعة التي تتمتع بها، حيث يمكنك الدخول في منافسات عديدة مع أصدقائك أو بمفردك دون التعرض إلى أي مشكلات فنية مثل تعليق اللعب أثناء المعركة أو الخروج من المنافسة بدون سبب وغيرها من المشكلات التي تواجه اللاعبين في اللعبة الأصلية، فيما يلي نطرح لكم خطوات تحميل النسخة المصغرة من ببجي موبايل:

التوجه مباشرةً إلى متجر التطبيقات بلاي ستور أو جوجل بلاي للأندرويد.

بينما يتم الانتقال إلى تطبيق آب ستور للآيفون.

إدخال اسم اللعبة في خانة البحث.

الضغط على أيقونة “تثبيت” أو “install”.

كيفية تحميل ببجي لايت للكمبيوتر

لزيادة الاستمتاع بلعبة ببجي لايت يمكنكم الآن تثبيتها على أجهزة الكمبيوتر والتمتع بمزايا أكثر والوصول إلى صلاحيات جديدة في اللعب، حيث بسبب كبر شاشة الكمبيوتر يمكنكم رؤية المحيط الذي يكون حول اللاعب بكل سهولة كما تستطيع إصابة الهدف بسرعة، على النحو التالي ننقل لكم كيفية تحميل اللعبة للكمبيوتر: