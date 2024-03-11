عاجل للطلاب .. هذا هو جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لجميع الطلاب ذكور واناث.. وخطوات تسجيل الاستمارة وانت في مكانك

في الآونة الأخيرة، ازداد الإهتمام بالتعرف على تواريخ اختبارات الثانوية العامة لسنة 2024، وهذا يعود إلى انعقاد لقاء خاص بوزير التعليم الفني والتربية “رضا حجازي” من أجل وضع خطة محكمة لجدول الإختبارات، وقد تم التأكيد كذلك على ضرورة تنظيم أسئلة الاختبارات وصياغتها بشكل يشمل على أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة النظرية وشدد على أن الاختبارات التي تُضاف للمجموع الكلي ستُجرى بعد احتفالات عيد الأضحى المبارك لعام 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

يرغب طلاب الثاني الثانوي في الحصول على جدول الامتحانات للعام الدراسي 2024، حتى يمكنهم تنظيم وقتهم بشكل فعال للمراجعة الشاملة لجميع المواد الدراسية وإجراء التدريبات على أنواع الاختبارات المختلفة، منها الأسئلة الإنشائية واختيارات “البابل شيت” و بدوره أوضح وزير التربية والتعليم الفني “رضا حجازي” عن بدء الإمتحانات في المواد غير المضافة إلى المجموع كالتربية الوطنية وغيرها وذلك ابتداء من 3 يونيو 2024، وذلك قبل عيد الأضحى كما سيتم الإعلان لاحقا عن الجدول الخاص بالإمتحانات مع مراعاة الوقت المتباعد بين كل اختبار، بما يسمح للطلاب بمراجعة كافية لكل مادة قبل امتحاناتهم.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وعلى الطالب الذي يدرس في الصفوف الثانوية أن ينفذ عدداً من الخطوات الضرورية لإتمام عملية إدخال بياناته في نموذج الثانوية العامة، من أجل تأهيله لخوض الإمتحانات بأريحية وبدون التعرض لأية مشاكل و للتعرف على هذه الخطوات.