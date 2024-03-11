“المزاريطة رجعت تاني” موعد عرض مسلسل الكبير الحلقة الأولى 1 الموسم الثامن والقناة التي تعرضها بأعلى جودة HD

موعد عرض مسلسل الكبير والقناة التي تعرضه من المواعيد التي يترقبها الجمهور العريض للفنان الكبير أحمد مكي، الذي يخلق دائما حالة من الجدل حول أعماله الفنية، والجدير بالذكر أن مسلسل الكبير حقق نجاحا كبيرا منذ عرض الجزء الأول وينتظر الجمهور عرض الموسم الحالي في شهر رمضان القادم وهو الموسم الثامن، والذي يعرض حياة ” الكبير” الذي يقوم بحل مشاكل جميع المحيطين به في إطار كوميدي اجتماعي خفيف الظل على المتابع ويفضله الأطفال والكبار معا.

موعد عرض مسلسل الكبير والقناة التي تعرضه

مع قدوم شهر رمضان المبارك وانتشار الإعلانات التشويقية لجميع المسلسلات، حقق البرومو الخاص بمسلسل الكبير قوي الجزء الثامن نجاح كبير، والذي شهد كثير من المشاهد الكوميدية ومن المتوقع أن يقوم ” حزلقوم ” بسرقة أحد البنوك ويقدم “هجرس” بتقديم برنامج ” ستاند أب كوميدي ” على أن تحتفل قرية المزاريطة بالهالوين الأمريكي، كل هذا الأحداث في إطار كوميدي ومشاهد مضحكة، أما عن موعد العرض فيبظا يوم الاثنين القادم الموافق الحادي عشر من مارس الحالي، وسوف يتم بث الحلقات اليومية من المسلسل على قناة ON E الفضائية المصرية التي بثت الموسم السابق من الكبير في رمضان 2023 بعد أذان المغرب مباشرة، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد عرض المسلسل، ومن المقرر أيضا متابعة العمل على قناة ON drama.

نجوم مسلسل الكبير وتردد القنوات الناقلة 2024

تعد أسرة مسلسل الكبير أحد أهم عوامل النجاح خلال مشواره الفني، حيث تم الاعتماد على كوكبة من ألمع نجوم الدراما في مصر، ويتم الاستعانة بكثير من ضيوف الشرف خلال حلقات العمل، ويعد النجم أحمد مكي أيقونة الكبير قوي الذي بذل مجهود جبار حتى يظهر العمل بهذا الشكل، بجانب كوكبة من النجوم الشباب مثل الفنانة رحمة أحمد التي تمثل دور ” مربوحة” زوجة الكبير، ومحمد سلام وبيومي فؤاد وحاتم صلاح، أما عن تردد قناة ON E على النايل سات الناقلة للموسم الثامن من الكبير فيكون كما يلي.