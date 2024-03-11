آ̲ل̲ۆ̲ج̲ب̲ة آ̲ل̲أخ̲ي̲ر̲ة آ̲ل̲آن̲ رابط تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة مظلتي + شروط وزارة العمل لمستحقي الدعم

يبحث الآن الكثيرون من العراقيين عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، ومن ناحية أخرى تسعى وزارة العمل في توفير دعم الرعاية الاجتماعية لجميع المستحقين، هذا الأمر الذي بات ينتظره جميع المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وفي نفس الوقت تأكيد وزارة العمل على اهتمامها بالأمر وأن تسعى في نزول الوجبة السابعة بأسرع وقت ممكن.

فمتى يتم إعلان الوجبة الأخيرة من وجبات الرعاية الاجتماعية، ننقل لكم عبر موقع البديل الإخباري أخر أخبار الوجبة الجديدة للرعاية الاجتماعية ومن المستحقين للدعم.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تقوم وزارة العمل بتحديد أسماء الرعاية الاجتماعية بناء على فئات معينة تم تحديدها من قبل الوزارة على أساس أنهم الفئة الأشد احتياجَا وهم في أمسِ الحاجة لمساعدة الحكومة ووقوفها بجانبهم في أزماتهم، لذلك اسماء الرعاية تشتمل على العاجزين عن العمل من زوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمعولين والأرامل والطلقات واليتامى والعاطلين عن العمل.

كيف ابحث عن اسمي في الرعاية الاجتماعية مظلتي؟

هل أنت مستحَق للوجبة الأخيرة من وجبات الرعاية الاجتماعية؟ ، تعرف على حالة استحقاقك عبر منصة مظلتي باتباع التالي:

الدخول على منصة مظلتي من هنـــا. توجه إلى نظام الحماية الاجتماعية. اختر الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة. أدخل جميع المعلومات المطلوبة نحو رَقَم البطاقة والاسم ورقم الهُوِيَّة. اضغط استعلام، انتظر قليلًا ليتم تحميل كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بصيغة pdf والتي يمكنك الاطلاع على جميع من شملتهم الوجبة السابعة من خلالها.

ما هو مفهوم الرعاية الاجتماعية؟

الرعاية الاجتماعية عبارة عن مساعدات تتكفل بها الحكومة للفئات الأشد احتياجًا، والذين لا يستطيعون توفير متطلبات حياتهم الأساسية، فتقوم بدعمهم إما في صورة وجبات تنزل على فترات أو في صورة معونة شهرية حسب الحال وإمكانية الحكومة.

لذلك وضعت شروط لابد من توافرها في المستفيدين من الرعاية الاجتماعية وهي مثل الجنسية والإقامة، ثم أن المستفيد لابد أن يكون من زوي الاحتياجات الخاصة أو من العاطلين عن العمل مع حرصه على تنفيذ قواعد البرنامَج في الحصول على عمل، إلى غير ذلك من الشروط التي وضعتها وزارة العمل ولا تقدم دعم الرعاية إلا من استوفها.