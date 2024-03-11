“الحشاشين والمعلم والكبير أوي“ مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 والقنوات الناقلة

يتساءل عدد كبير من المشاهدين عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024، يعتبر شهر رمضان المبارك واحد من الأشهر المميزة عند المسلمين وذلك لأنهم يقوموا فيه بعبادة الله عز وجل والتقرب منه وذلك من خلال الصوم والصلاة وقراءة القرآن، كما أنه يتم عرض مجموعة من المسلسلات الجديدة والحصرية، وبناء على طلبكم سوف نقدم لكم مواعيد عرض المسلسلات والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024

وفقا لما أعلنت عنه إدارة قناة الحياة أنه سوف يتم عرض المسلسلات في المواعيد التالية:

سوف يتم عرض مسلسل سر المسجد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية.

مسلسل صدفة سوف يعرض في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت مصر، والتي تقوم بدور البطولة كل من الفنانة ريهام حجاج وخالد الصاوي ورشدي الشامي وسلوى خطاب وغيرهم، وهو من أعمال المخرج سامح عبدالعزيز ومن تأليف أيمن سلامة

مسلسل المعلم وهو من أعمال الفنان الكبير مصطفى شعبان وسوف يتم عرضه في تمام الساعة 9.45 مساء بتوقيت مصر، ويشاركه في البطولة كل من أحمد بدير ومحمود الليثي عبدالعزيز مخيون ومفيد عاشور بالإضافة إلى علاء زينهم وحمدي هيكل وأحمد فؤاد سليم، المسلسل من اخراج مرقس عادل ومن تأليف محمد الشواف وإنتاج شركة سينرجي.