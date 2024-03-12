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خبر بمليون دولار للمصريين.. بشرى سارة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص… هي دي الاخبار ولا بلاش
المجلس القومي للأجور أصدر قرارا بزيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص، حيث زادت المرتبات رسميًا خلال شهر مارس وكذلك المعاشات، وذلك بعد تدخل أعضاء البرلمان من أجل تفعيل قانون العمل وتحريك زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص كما مثلما تم تحريك الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام، إليكم تفاصيل الزيادة الجديدة.
زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2024
بعد تدخل البرلمان من أجل إصدار قرار بزيادة أجور العاملين في القطاع الخاص، تم إصدار ذلك القرار بتوصية من وزارة التخطيط والمجلس القومي للأجور، حيث جاءت به بعض التوصيات والتي حددت قيمة الزيادات الجديدة وشروط تطبيقها.
توصيات ومواعيد تطبيق الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص
وزارة العمل أرسلت كتابا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر،من أجل متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، الذي تضمن 7 توصيات وهي كالتالي:
- توجيه المديريات والعالمين بها من أجل تنفيذ القرار بداية من شهر مارس 2024.
- الحد الأدنى للأجور بقيمة 3500 جنيه شهريا، وذلك بدلا من 3000 جنيه، كذلك زيادة العلاوة الدورية السنوية بقيمة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني حيث وصلت إلى 200 جنيه، بدلا من 100 جنيه حد أدنى.
- تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من شهر يناير 2024.
- يتضمن البند ج من المادة رقم 1 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،تعريف واضح لزيادة الأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، حيث يشمل العمولة، النسبة المئوية، العلاوات، المزايا العينية المنح، البدلات، نصيب العاملين في الأرباح، الوهبة، مع الأهتمام بضوابط صرف تلك المشتملات.
- في حال خالفت المؤسسة أحكام ذلك القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، وذلك وفقا لأحكام قانون العمل.