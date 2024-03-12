خبر بمليون دولار للمصريين.. بشرى سارة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص… هي دي الاخبار ولا بلاش

المجلس القومي للأجور أصدر قرارا بزيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص، حيث زادت المرتبات رسميًا خلال شهر مارس وكذلك المعاشات، وذلك بعد تدخل أعضاء البرلمان من أجل تفعيل قانون العمل وتحريك زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص كما مثلما تم تحريك الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام، إليكم تفاصيل الزيادة الجديدة.

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2024

بعد تدخل البرلمان من أجل إصدار قرار بزيادة أجور العاملين في القطاع الخاص، تم إصدار ذلك القرار بتوصية من وزارة التخطيط والمجلس القومي للأجور، حيث جاءت به بعض التوصيات والتي حددت قيمة الزيادات الجديدة وشروط تطبيقها.

توصيات ومواعيد تطبيق الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص

وزارة العمل أرسلت كتابا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر،من أجل متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، الذي تضمن 7 توصيات وهي كالتالي: