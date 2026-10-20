أجرى إريك تين هاغ مقابلةً مع صحيفة ذا أثليتيك نُشرت يوم الثلاثاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦، كشف فيها عن تفاصيل خلافه مع كريستيانو رونالدو وظروف إقالته من مانشستر يونايتد في أكتوبر ٢٠٢٤.

روالدو لم يُكمل الجري بعد الهزيمة أمام برينتفورد

في بداية فترة تين هاغ مع النادي، خسر مانشستر يونايتد ٤–٠ أمام برينتفورد في أول أغسطس ٢٠٢٢. فُرض على اللاعبين جري كامل كجزء من العقوبة التدريبية، لكن رونالدو لم يُكمله. واجهه تين هاغ مباشرةً بشأن ذلك، وكرر له أكثر من مرة: «روني، الجميع يريد العمل من أجلك لتضعك في الموضع الصحيح، لكن إذا لم تدخل منطقة الجزاء فلا يمكنك التسجيل».

رفض رونالدو الدخول كبديل وانتقاده للنادي علنًا

في أكتوبر ٢٠٢٢، رفض رونالدو الدخول كبديل خلال فوز الفريق على توتنهام هوتسبير. وبعد أيام، أجرى مقابلة تلفزيونية انتقد فيها النادي علنًا. وفي الشهر التالي، أنهى عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي. ووصف تين هاغ في المقابلة تلك الفترة بأن رونالدو «أحباط الفريق وأحباطه شخصيًّا لأنهم خططوا معه».

تين هاغ عيّن خلفًا لسولسكاير وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي

عيّن مانشستر يونايتد تين هاغ مديرًا فنيًّا خلفًا لأوله غونار سولسكاير في يونيو ٢٠٢٢. عاد رونالدو إلى النادي لفترة ثانية في أغسطس ٢٠٢١، قبل أن يغادر في نوفمبر ٢٠٢٢. وفاز تين هاغ بكأس الاتحاد الإنجليزي في مايو ٢٠٢٤، ووقَّع امتداد عقد بعد الفوز مباشرةً. لكنه أُقيل بعد خمسة أشهر فقط من ذلك اللقب.

بيع ماكتوميناي دون موافقة تين هاغ أثار إحباطه

باع مانشستر يونايتد سكوت ماكتوميناي إلى نابولي في يوليو ٢٠٢٤، دون استشارة تين هاغ أو الحصول على موافقته. وكان تين هاغ قد طلب صراحة ألا يُباع اللاعب، وشعر «بالإحراج» بسبب القرار. وأعرب عن خيبة أمله الشديدة، وأشار إلى أن الملاك وعدوه بالولاء والدعم والتواصل والتوافق، لكنهم لم يوفوا بهذه الوعود.

تين هاغ احترم رونالدو رغم الخلاف

وصف تين هاغ رونالدو بأنه «أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم» و«احترمه كثيرًا». لكنه شدد على أنه اضطر كمدير فني اتخاذ «قرار عقلاني» بالحفاظ على اللاعبين الذين يقدّرهم، واعتبر أن رونالدو «أحباط الفريق» خلال وجودهما معًا في مانشستر يونايتد.