حصلت شركة ريلايبل روبوتيكس، ومقرها ماونتن فيو في كاليفورنيا، على ١١٥ مليون دولار أمريكي في جولة التمويل الرابعة (Series D) المُعلنة يوم الثلاثاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦.

تفاصيل الجولة وتركيب التمويل

من أصل ١١٥ مليون دولار، قدّمت شركة نيمبل بارتنرز ٩٠ مليون دولار كحقوق ملكية، بينما قدّم بنك سيليكون فالي بانك ٢٥ مليون دولار على شكل قروض. وبذلك ارتفع إجمالي جولة السلسلة الرابعة إلى ٢٧٥ مليون دولار أمريكي. وبلغ إجمالي التمويل الذي جمعته الشركة منذ تأسيسها ٣٨٠ مليون دولار أمريكي، ما دفع قيمتها التقديرية إلى تجاوز مليار دولار أمريكي.

القيادة التقنية والخلفية المهنية

يترأس الشركة روبرت روز، المؤسس والرئيس التنفيذي، الذي كان مديرًا لبرمجيات الطيران في شركة سبيس إكس، وعمل سابقًا في تسلا وجوجل. أما المؤسس والرئيس التقني يورغ فريفيل، فقضى نحو عقد من الزمن مهندسًا في سبيس إكس قبل الانضمام إلى ريلايبل روبوتيكس.

نظام التحكم الآلي وأول اعتماد متوقع

أول منتج تطوره الشركة هو نظام «التحكم الآلي المستمر»، الذي يدير تشغيل المحرك والانطلاق والإقلاع والهبوط، مع بقاء الطيار داخل القمرة للتفاعل عبر شاشة لمس. يتوقع روز الحصول على اعتماد إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لهذا النظام خلال ١٨ إلى ٢٤ شهرًا. أما الاعتماد الثاني، الذي ينقل الطيار بالكامل إلى محطة تحكم أرضية، فهو بعيد بثلاث سنوات على الأقل.

رادار ذاتي جديد وشركة طيران تابعة

طورت الشركة رادارًا ذاتيًا لتجنب التصادمات، وهو رادار حالتها الصلبة (solid-state) بدون أجزاء متحركة، ويغطي مدى أطول وبدقة أعلى من الرادارات التقليدية، كما أنه أسهل في الصيانة وأقل تكلفة. يتوقع روز اعتماد هذا الرادار بحلول نهاية عام ٢٠٢٧. وفي سياق عمليات التشغيل، أنشأت الشركة شركة طيران تُسمى ريلايبل إيرلاينز ومقرها ألباكركي، وتستخدم ست طائرات من طراز سيسنا كارافان، وتُشغل بها رحلات شحن ستة أيام أسبوعيًا.

رؤية أوسع وتكامل أنظمة الطيران

يؤكد جون بوربانك، مؤسس نيمبل بارتنرز، أن الفرصة لا تقتصر على بناء طائرة واحدة، بل إن النظام قابل للتطبيق على أي هيكل طائرة. وقال إن الرؤية كانت كبيرة منذ تسع سنوات، وإن اعتماد أول نظام سيجعل القطاع يدرك أن هذا هو المسار المطلوب، تمامًا كما حدث في صناعة السيارات. وتُصرّح إدارة الطيران الفيدرالية للمعدات ولعمليات شركات الطيران بموجب أنظمة منفصلة.