أطلقت شركة فيفو هاتف فيفو V80 في 2026، وبدأ طرحه في الهند أولًا، ثم في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى خلال الأسابيع القادمة من العام نفسه.

السعر والتوافر الجغرافي

يبلغ سعر الهاتف في الهند 62,999 روبية هندية، أي ما يعادل نحو 660 دولار أمريكي. وسيُطرح في أسواق متعددة خارج الهند بدءًا من الأسبوع الأول بعد الإطلاق، مع تركيز أولي على دول مثل إندونيسيا وماليزيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

مواصفات الشاشة والطاقة

تتميز شاشة فيفو V80 بحجم 6.59 بوصة وتكنولوجيا OLED ومعدل تحديث 144 هرتز. دقتها 1.5 كيلو، وهي تدعم ألوانًا حقيقية بتعميق 10 بت دون تمويه. تردّد التعتيم PWM يصل إلى 4320 هرتز عند الإضاءة المنخفضة، مع توفر خيار التعتيم المباشر الكامل (DC dimming). البطارية سعة 7200 ملي أمبير في الساعة، وتدعم شحنًا سريعًا بقدرة 90 واط.

الكاميرات والمعالجة الذكية

الكاميرا الرئيسية تستخدم مستشعر سوني LYTIA 700V بدقة 50 ميغابكسل. والكاميرا التلسكوبية تستخدم مستشعر سوني IMX882، وتقدّم تكبيرًا بصريًّا 3x بنفس الدقة. أما الكاميرا فائقة الاتساع فتتراوح دقتها بين 8 و12 ميغابكسل حسب المنطقة. الكاميرا الأمامية مركزية، بدقة 50 ميغابكسل، بالتعاون مع زاييس، وبزاوية تصوير 90 درجة. ويضم الهاتف وضع «AI Creation» الجديد، الذي يعالج الصور عبر السحابة بنسبة 100%، بمدة معالجة دقيقة واحدة لكل صورة، مع إمكانية معالجة 10 صور متزامنة.

تفاصيل تقنية وإضافات تحريرية

الهاتف يعمل بمعالج كوالكوم سنابدراجون 7 جين 4، وذاكرة عشوائية سعة 8 غيغابايت. وهو يحمل تصنيف مقاومة الغبار والماء IP68 وIP69. وضع «AI Creation» يفحص المشهد تلقائيًا، ويختار أسلوب تحرير مناسب، مع عرض خيارين إضافيين بسرعة. يتيح إزالة الأشخاص تلقائيًا دون تحديد يدوي. الصور الأصلية تبقى متاحة دائمًا في تطبيق «ألبومات فيفو». يمكن اختيار أسلوب تحريري مختلف بعد التقاط الصورة. توجد فئات مثل «سفر» التي تتضمن أسلوب «ضوء الشمس» المقنع، و«مناظر طبيعية» التي تكشف عند التكبير عن تحرير واضح بالذكاء الاصطناعي. لا تُستخدم تقنيات مثل SynthID، وعلامة «ai_creation» تظهر فقط في بيانات EXIF، ولا يفهمها جيميني حاليًا.