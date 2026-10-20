أصدرت وكالة ناسا تحديثًا فيديويًّا عن مركبات التنقُّل السطحي لقاعدة القمر يوم الثلاثاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦، من مقرها في واشنطن العاصمة، مع تفاصيل تقنية وجدول زمني دقيق لمهمات القطب الجنوبي.

روبرت بيكل يُركِّز على محورية المركبات الجوالة

قال روبرت بيكل، مدير مكتب التنقُّل السطحي في برنامج قاعدة القمر التابع لناسا، إن المركبات الجوالة القمرية ليست أدوات مساعدةً بل محوريةً في استراتيجية التنقُّل السطحي. وأضاف أن هذه المركبات ستشكل العمود الفقري للتنقُّل بين مواقع الهبوط ومواقع البحث العلمي.

مهمة «فايبر» جاهزة للإطلاق في ٢٠٢٧

توجد مركبة «فايبر» حاليًّا في مركز جونسون للفضاء في هيوستن، وهي مكتملة البناء وتُجرى عليها الاختبارات النهائية. وستُنقل بعد ذلك إلى مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا لإطلاقها نحو القطب الجنوبي للقمر في عام ٢٠٢٧، باستخدام مركبة الهبوط «بلو مون مارك ١». وستقطع «فايبر» أكثر من ٣٠ كيلومترًا (١٨ ميلًا) على سطح القمر، وتُدار عملياتها من مركز أيمز للأبحاث في وادي السيليكون.

شركات أميركية تنفِّذ مهام التنقُّل المأهول

منحت ناسا طلبات عملٍ إلى شركتي «أسترولاب» و«لونار آوتبوست» لبناء المرحلة الأولى من مركبات التنقُّل القمرية المأهولة (LTVs). كما منحت طلب عملٍ إلى شركة «بلو أوريجين» لتوصيل هذه المركبات إلى القطب الجنوبي بحلول عام ٢٠٢٨ عبر مبادرة الخدمات التجارية لحمولات القمر (CLPS). وسلَّمت «أسترولاب» نموذجًا أوليًّا لمركبتها «سي إل في-١» (CLV-1) إلى شركة «أكسيوم سبيس»، بينما سلَّمت «لونار آوتبوست» نموذجًا ثابتًا ثالثًا لمركبتها «بيغاسوس» إلى مركز جونسون للفضاء للاختبار مع رواد فضاء ناسا.

اختبارات ميدانية ومهام قادمة

سيسافر فريق «أسترولاب» في الأسابيع القادمة إلى مركز غلين للأبحاث في كليفلاند لاختبار عجلات «سي إل في-١» المرنة الخالية من الهواء على سطح قمري مُحاكى. وسيرافق ذلك زيارة مماثلة لفريق «لونار آوتبوست» إلى نفس المركز. وسيُرسل نموذج الروبوت «فلِب» (FLIP) التابع لـ«أسترولاب» إلى القمر في أواخر عام ٢٠٢٦ كحمولةٍ على مهمة «جريفين ون» التابعة لشركة «فويجر تكنولوجيز». أما مركبة «ماب» الروبوتية التابعة لـ«لونار آوتبوست» فقد عملت بالفعل في القطب الجنوبي في عام ٢٠٢٥، وستُطلق الثانية منها في أوائل عام ٢٠٢٧.

مواصفات تشغيلية دقيقة للمركبات الجوالة

تُدار مركبات التنقُّل القمرية عن بُعدٍ من الأرض، وتقطع ما يصل إلى ٦ كيلومترات (٣٫٧ ميل) يوميًّا. ويمكنها نقل ما يصل إلى ٨٠ كيلوجرامًا (١٧٦ رطلًا) من العينات والأدوات، وقطع ما يصل إلى ١٠ كيلومترات (٦ أميال) بشحنة بطارية واحدة. وستدعم كل مهمةٍ من مهمات أرتيميس ما يصل إلى ثلاث جولات استكشافية (moonwalks)، في ظل درجات حرارة تصل إلى ناقص ٢٠٣°مئوية (ناقص ٣٣٤°فهرنهايت) في المناطق المظللة دائمًا.