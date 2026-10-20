تفتتح تجربة «بيتلز التفاعلية» في قلب مدينة ليفربول في عام ٢٠٢٨، بعد أن أعلنت شركة آبل كوربس عن المشروع في بيان نُشِر يوم الثلاثاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦.

موقع جديد في مركز ليفربول يحلّ محل ألبرت دوكس

تنقل «قصة البيتلز» الحالية من موقعها في ألبرت دوكس إلى موقع جديد في قلب ليفربول بدءًا من عام ٢٠٢٨. الموقع الجديد أكبر بأكثر من أربعة أضعاف الموقع الحالي، وستبدأ آبل كوربس إدارة التجربة فيه اعتبارًا من عام ٢٠٢٧.

تجربة تفاعلية تشمل ستة مواقع رئيسية

تشمل التجربة مواقع تفاعلية تمثّل هامبورغ وكافيرن وآبي رود وشي ستاديوم وسافيل رو. كل موقع يقدّم تجربة غامرة تعتمد على سرد القصة من زوايا مختلفة، مع تركيز خاص على الجذور المحلية للفرقة.

أعمال سينمائية لسام منديس توفر عناصر ديكور وأدوات حقيقية

تستخدم بعض المواقع أدوات وديكورات أصلية من سلسلة الأفلام السينمائية «البيتلز: حدث سينمائي مكوّن من أربعة أفلام». صوّر المخرج سام منديس مؤخرًا أجزاءً من هذه الأفلام في ليفربول، ووصف إرث الفرقة في المدينة بأنه استثنائي، ووجودهم «محسوس في كل مكان».

أربعة أفلام تروي القصة من منظور كل عضو

كل فيلم من الأفلام الأربعة يروي القصة من منظور عضو مختلف في البيتلز: يمثّل هاريس ديكنسون شخصية جون لينون، وبول ميسكال شخصية بول مكارتني، وجوزيف كوين شخصية جورج هاريسون، وباري كيوجان شخصية رينغو ستار. وتعرض الأفلام الأربعة معًا عالميًّا عبر شركة سوني بيكتشرز في أبريل ٢٠٢٨.

برج سانت جونز لايتينغ يستضيف تجربة «الغواصة الصفراء»

تتولى آبل كوربس برج سانت جونز لايتينغ البالغ ارتفاعه ٤٠٠ قدم في ليفربول لتنفيذ تجربة «الغواصة الصفراء». هذه هي التجربة الدائمة الثانية التي تديرها الشركة عن البيتلز، بعد التجربة الأولى في ٣ سافيل رو بلندن، والتي تفتتح نهاية عام ٢٠٢٧.

آبل كوربس تأسست عام ١٩٦٨ لإدارة شؤون البيتلز

تأسست شركة آبل كوربس عام ١٩٦٨ لإدارة الشؤون الإبداعية والتجارية للبيتلز. قال بول مكارتني إن خطط الشركة لـ«قصة البيتلز» تعيد به إلى الرحلة من ليفربول إلى العالم ثم العودة إلى الوطن، وإن وجود ليفربول جزءٌ منه وبجزءٍ من البيتلز.