سيغيب فنسنت كومباني عن مباراة بايرن ميونخ ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ في ملعب أليانز أرينا بميونخ، بعد إصابته بفيروس يؤثر على ساقيه.

غياب تدريب الثلاثاء وقرار الراحة بعد لايبزيغ

لم يحضر كومباني جلسة التدريب الجماعية لبايرن ميونخ يوم الثلاثاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦. واتُّخذ قرار منحه الراحة بعد الفوز الساحق ٦–١ على آر بي لايبزيغ في الدوري الألماني يوم السبت ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦. وفي تلك الليلة، أُفيد في تقارير ألمانية أنه اضطر للنوم على أريكته في منزله في ميونخ بسبب شدة الأعراض.

تأثير الفيروس على مشكلة ورك سابقة

أثَّر الفيروس على حالة سابقة في ورك كومباني، ما جعله يكاد لا يستطيع المشي. وأكد آرون دانكس، مساعد المدرب، أن الفيروس «أثَّر على ساقيه في أوقات معينة» و«شعر بألم في ساقيه». وقال دانكس إنه لا يعرف إن كان كومباني سيشارك غدًا أو بعد يومين أو ثلاثة أيام، موضحًا أن التحدي هو «جعل فنسنت يستريح» لأنه شخص قيادي ويعمل بجد.

دانكس يتولى القيادة المؤقتة والاتصال بالمدرب

سيتولى آرون دانكس، المولود في برمنغهام، قيادة الفريق أمام أرسنال إذا غاب كومباني. وقد سبق له قيادة بايرن في مباراة نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي ضد باريس سان جيرمان في بارك دي برنس، حين كان كومباني موقوفًا. وخسر بايرن تلك المباراة ٥–٤، وتأهل باريس سان جيرمان للمباراة النهائية بمجموع ٦–٥، ثم فاز على أرسنال في النهائي بركلات الترجيح. وسبق لدانكس أن تولى مسؤولية أستون فيلا بشكل مؤقت في عام ٢٠٢٢، كما درَّب أندريخت وميدلزبره. وسيتواصل دانكس مع كومباني «بطريقة ما» إذا غاب عن الملعب يوم الأربعاء. وتحدث ماكس إبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، إلى وسائل الإعلام بدلًا من كومباني بعد مباراة لايبزيغ، بينما تولى دانكس المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أرسنال.