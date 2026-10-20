أعلنت شركة أوبيِن آي في يوم الثلاثاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ عن إطلاق ميزة «الدردشات المؤمنة» في تطبيق ChatGPT على الأجهزة المحمولة والحواسيب الشخصية.

قفل الدردشات بطرق متعددة

يمكن للمستخدمين قفل أي دردشة فردية باستخدام رمز مرور رقمي مكوَّن من أربعة أرقام. كما يدعم التطبيق تقنيتي Face ID وTouch ID على أجهزة آيفون وآيباد المتوافقة مع هذه الميزات. لا يُطلب من المستخدم إدخال الرمز عند كل دخول، بل فقط عند محاولة الوصول إلى الدردشة المؤمنة بعد الخروج منها أو إعادة تشغيل التطبيق.

قسم منفصل في قائمة التاريخ

بعد القفل، تنتقل الدردشة تلقائيًّا إلى قسم جديد في قائمة التاريخ باسم «الدردشات المؤمنة». هذا القسم منفصل تمامًا عن الدردشات العادية والدردشات المثبَّتة ونتائج البحث. لا يظهر في أي مكان آخر داخل الواجهة، ولا يمكن الوصول إليه دون إدخال الرمز أو التحقق البيومتري.

ذاكرة منفصلة لا تتداخل مع الدردشات الأخرى

عند تفعيل ميزة الذاكرة (Memory)، تمتلك الدردشات المؤمنة ذاكرة مستقلة تُشارك بين جميع الدردشات داخل هذا القسم فقط. الرسائل الجديدة المرسلة بعد القفل تُحدِّث هذه الذاكرة المنفصلة دون أن تؤثر على الذاكرة العادية. ولا تتسرب أي معلومات من الدردشات المؤمنة إلى الدردشات العادية، حتى لو شارك المستخدم نفس الحساب.

قيود واضحة على التوفر والاستخدام

الميزة غير متوفرة في الدردشات المؤقتة أو المؤرشفة أو الجماعية أو تلك المنشأة عبر روابط مشتركة أو ذات المهام المجدولة أو تسجيلات الاجتماعات. كما لا توجد في نسخة ChatGPT for Healthcare. وهي متاحة لجميع المشتركين في خطط ChatGPT المجانية وGo وPlus وPro وBusiness وEnterprise وEdu. بدأت عملية الطرح في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦، لكنها قد لا تكون ظاهرة بعدُ لدى بعض المستخدمين حسب موقعهم أو إصدار التطبيق.

لا تغيير في سياسات التخزين أو التشفير

ميزة «الدردشات المؤمنة» لا توفر تشفيرًا طرفيًّا (end-to-end encryption) ولا خزينة مشفرة منفصلة. كما أنها لا تغيِّر مدة احتفاظ أوبيِن آي بالدردشة، ولا تحذف المعلومات التي تذكّرها ChatGPT قبل القفل. وإعادة تعيين رمز PIN تؤدي إلى حذف دائم لجميع الدردشات المؤمنة والملفات والمحتويات المحمية بالرمز السابق. ولا تؤثر الميزة على إعداد «تحسين النموذج للجميع» الذي يظل نشطًا كما كان.