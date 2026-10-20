أعلنت شركة مايكروسوفت في أكتوبر ٢٠٢٦ عن خطتها لإطلاق جهاز يدوي جديد باسم «إكس بوكس» ضمن مشروع رمزي يحمل اسم «مشروع هليكس»، وسيُطرح في موسم الأعياد ٢٠٢٧.

«مشروع هليكس» عائلة أجهزة وليست وحدة واحدة

وصفت آشا شارما، رئيسة قسم إكس بوكس، المشروع بأنه «عائلة أجهزة»، وليس جهازًا فرديًّا فقط. وتضم هذه العائلة جهازًا يدويًّا سيُطرح في ديسمبر ٢٠٢٧، ووحدة إكس بوكس جديدة تحمل نفس الاسم، مقرَّر إطلاقها في موسم الأعياد ٢٠٢٨. ولا يزال غير معلومٍ ما إذا كانت مايكروسوفت ستُصنِّع الجهاز اليدوي داخليًّا أم ستعتمد على شريك مثل شركة أسوس.

شراكة مع AMD وشرائح جديدة في المحفظة القادمة

في العام الماضي، أعلنت مايكروسوفت وشركة AMD شراكة استراتيجية متعددة السنوات لتطوير «محفظة أجهزة» تشمل الجيل القادم من أجهزة إكس بوكس. ومن المتوقع أن تستخدم هذه المحفظة شرائح جديدة من AMD، وربما لا يصل جهاز إكس بوكس العادي الجديد إلى الأسواق قبل عام ٢٠٢٨. وقد سبق أن تعاونت مايكروسوفت مع أسوس في أجهزة إكس بوكس آلي التي تعمل بنظام ويندوز ١١ المُعدَّل مع تفعيل وضع إكس بوكس.

أسعار مرتفعة وخلافات داخلية حول البرمجيات

يتراوح السعر المتوقع لجهاز مشروع هليكس بين ١٢٠٠ دولار أمريكي و١٨٠٠ دولار أمريكي للمستهلكين. وقد تخفض مايكروسوفت هذا السعر عبر دعم تكلفة الجهاز إذا قررت ذلك. ووقعت خلافات بين فريقي ويندوز وإكس بوكس داخل الشركة حول البرنامج الذي سيشغل الجهاز، لكن فريق إكس بوكس تولَّى حاليًّا التحكم في اتجاه البرمجيات الخاصة بهليكس.

إعادة هيكلة غيم باس وتسريحات موظفين متتالية

تدرس مايكروسوفت إعادة هيكلة خدمة إكس بوكس غيم باس لتضم طبقات مشابهة لنتفليكس، بعضها يحتوي على إعلانات وبعضها لا يحتوي. كما تفكر في إضافة خيارات اختيارية للخدمة تشمل ألعاب الكونسول فقط، والألعاب السحابية، واللعب الجماعي. وبعد تولي آشا شارما منصبها، ألغت الشركة إصدار ألعاب كول أوف ديوتي القادمة في اليوم الأول ضمن غيم باس، وخفضت الأسعار بعد أن اعترفت داخليًّا بأن الخدمة «أصبحت باهظة الثمن جدًّا على اللاعبين». وستبدأ شارما جولة أولى من تسريح الموظفين في قسم إكس بوكس هذا الشهر (أكتوبر ٢٠٢٦)، تليها جولة ثانية في نوفمبر ٢٠٢٦، ثم ثالثة في يناير ٢٠٢٧.