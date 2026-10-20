أعلنت شركة سبيس إكس يوم الثلاثاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ عن تحقيق دخل بلغ ١٤,٦ مليار دولار أمريكي خلال الربع الثالث من العام الجاري.

الذكاء الفائق يشكّل أكثر من نصف الإيرادات

يشكّل قطاع «الذكاء الفائق» ٥٢٪ من إجمالي إيرادات سبيس إكس في عام ٢٠٢٦. ويشمل هذا القطاع أداة البرمجة «كورسور» التي اشترتها الشركة مؤخرًا، وروبوت «غروك»، ونشاط «نيوكلاود» النامي. وقد ساهم توسع هذا القطاع في دفع النمو المالي للشركة بشكل مباشر.

مركز بيانات نيوكلاود يمتلك ١,٧ جيجاواط من القدرة الحاسوبية

تمتلك سبيس إكس حاليًا ١,٧ جيجاواط من القدرة الحاسوبية ضمن نشاطها «نيوكلاود». وتواصل الشركة بناء مشروع مركز البيانات الثاني الذي أُطلق عليه اسم «كولوسيس II». ويُتوقع أن يضاعف هذا المشروع الطاقة التشغيلية لشبكة نيوكلاود عند تشغيله بالكامل.

ارتفاع البيتكوين ودخل الأطراف المرتبطة يساهمان في النمو

زاد الدخل الإجمالي بمقدار حوالي مليار دولار أمريكي نتيجة ارتفاع أسعار البيتكوين. كما زاد الدخل بمقدار غير محدَّد من «دخلٍ مرتبطٍ بأطراف مرتبطة»، وقد يعود هذا الجزء إلى استثمار سابق لسبيس إكس في شركة أخرى. ولم تُفصِّل الشركة طبيعة هذه الأطراف أو اسم الشركة المستثمر فيها.

استثمارات ضخمة في ستارشيب ومشاريع البنية التحتية

بلغت النفقات الرأسمالية الإجمالية لسبيس إكس ١٩,٦ مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها. وتزيد الشركة استثماراتها في صاروخ «ستارشيب»، الذي تعتبره ضروريًّا لنشر الجيل الجديد من أقمار «ستارلينك» الصناعية. كما ترى سبيس إكس أن «ستارشيب» سيكون حجر الزاوية في تطوير مراكز بيانات مدارية مستقبلية، رغم أن هذه المشاريع لا تزال في مراحل التخطيط والتطوير الأولي.