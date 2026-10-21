أعلنت شركة سبيس إكس أنها ستُجري في نوفمبر ٢٠٢٦ أول محاولة في التاريخ لإمساك مركبة «ستارشيب» ومحركها السفلي «سوبر هيفي» معاً في الهواء، خلال رحلة انطلاق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا.

إيلون ماسك كشف التفاصيل في تقرير الأرباح

صرّح إيلون ماسك، المدير التنفيذي لشركة سبيس إكس، بالمحاولة خلال عرض نتائج الربع الثالث من أرباح الشركة يوم الثلاثاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦. وقد جرى العرض في مقر الشركة بمدينة هاوستن بولاية تكساس، وحضره مستثمرون ومحللون من عدة دول.

نظام الإطلاق يبلغ ارتفاعه ١٢٤ متراً ويستخدم محركات رابتور

يتكون نظام ستارشيب من مرحلتين: المرحلة الأولى هي محرك «سوبر هيفي»، والمرحلة الثانية هي المركبة نفسها باسم «ستارشيب». يبلغ ارتفاع النظام الكامل بين ١٢٠ و١٢٤ متراً، وقطره ٩ أمتار. ويُشغل النظام بمحركات «رابتور» التي تعمل على خليط من الميثان السائل والأكسجين السائل، وهي المحركات التي صُممت خصيصاً لهذه المهمة منذ عام ٢٠١٨.

الرحلة الأخيرة جرت في سبتمبر ٢٠٢٦ وانتهت بهبوط غير متحكم فيه

كانت آخر رحلة لستارشيب في سبتمبر ٢٠٢٦، وهي الرحلة التي دخلت بها المركبة المدار الأرضي للمرة الأولى. وأُطلق خلالها قمر صناعي من طراز «ستارلينك V3»، وتم نشر عدة عشرات من الأقمار الصناعية الأخرى. لكن تعطل محرك «رابتور» واحد مبكراً أثناء الصعود، ما اضطر مركز التحكم في هاوستن إلى تعديل خطة المهمة.

وبدلاً من المهمة المقررة لمدة ١٠ ساعات و٦ دورات حول الأرض، انتهت الرحلة بعد نحو ٣ ساعات ودورة أرضية واحدة فقط. وهبط «سوبر هيفي» في خليج المكسيك، بينما انطلقت «ستارشيب» عمودياً نحو المحيط الهادئ شمال هاواي، واشتعلت أثناء الهبوط وسقطت في المياه دون أن تُستعاد أي من المرحلتين.

المهمة القادمة تهدف إلى استعادة النظام الكامل لأول مرة

تهدف المحاولة القادمة في نوفمبر ٢٠٢٦ إلى استعادة النظام الكامل — المرحلتين معاً — للمرة الأولى في التاريخ. ووصف ماسك المحاولة بأنها «معجزة تكنولوجية عميقة في تاريخ وعي الحضارة». وأكد أن النجاح غير مضمون في هذه الرحلات الأولى، لكن احتمال نجاح الرحلة القادمة أكبر من احتمال فشلها.

وأضاف أن سبيس إكس لديها سلسلة مستمرة من رحلات ستارشيب حتى نهاية عام ٢٠٢٦، ثم تزداد وتيرة هذه الرحلات في العام القادم. وتعتمد الخطة على أبراج إطلاق مزودة بأذرع ميكانيكية تشبه «الملاعق»، صُممت خصيصاً منذ عام ٢٠١٨ لتلتقط المركبتين عند عودتهما إلى موقع الإطلاق.