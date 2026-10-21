أقيمت مباراتا دوري أبطال أوروبا بين روما وسلوفان براتيسلافا، وبين نابولي وبودو/غليمت يوم الثلاثاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ عند الساعة ٢٠:٠٠ بالتوقيت البريطاني (٢١:٠٠ بتوقيت وسط أوروبا) في ملعب أولمبيكو في روما وميدان سان باولو في نابولي على التوالي.

روما تحقق فوزاً كبيراً على سلوفان براتيسلافا

فاز روما على سلوفان براتيسلافا بنتيجة ٤–٠ في مباراته الأولى أمام الفريق السلوفاكي في دوري أبطال أوروبا. لم يسبق لروما أن واجه سلوفان براتيسلافا في البطولة من قبل. جاء الفوز بعد خسارة قاسية أمام ريال مدريد ٤–٣ في الجولة السابقة، رغم أن روما كانت متقدمة ٣–١.

نابولي يقلب الطاولة بعد سلسلة هزائم

انتصر نابولي على بودو/غليمت ٤–٣ في مواجهة حاسمة يوم الثلاثاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦. كان هذا الفوز الأول لنابولي في دوري الأبطال بعد خسارته مباراتيه السابقتين في البطولة. كما يعاني الفريق من أداء ضعيف في الدوري الإيطالي (السراي آ) قبل هذه المواجهة.

جميع الفرق الإيطالية تُنهي الجولة السابقة بهزيمة

خسرت كل الفرق الإيطالية الأربع المشاركة في دوري الأبطال في الجولة السابقة: روما، نابولي، إنتر ميلان، ويوفنتوس. لم يحقق أي منها نقطة واحدة في تلك الجولة. وكانت الخسارة جماعية وليست فردية، وشملت مدن ميلان وتورينو وروما ونابولي.

نتائج أخرى في نفس اليوم

في مباريات أخرى أُقيمت يوم الثلاثاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦، انتهت مواجهة سلافيك مع سبورتينغ براغا بالتعادل ٢–٢. وفاز بوروسيا دورتموند على سانتوس ٢–١، بينما تغلب ليفربول على فيلنوس ٤–٣. حقق مانشستر سيتي فوزاً ساحقاً ٥–١ على إيك أثينا. وانتهت مواجهة باريس سان جيرمان ضد برشلونة بفوز الأول ٤–٢. وتعادل شتوتغارت مع أتلتيكو مدريد ١–١. كما خسر بورتو أمام بي إس في صفر–١، وتعادل فريبيرغ مع بايرن ميونخ ١–١.