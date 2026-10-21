اغسلي حبتين من الذرة الطازجة جيدًا، ثم اسلقيها في ماء مملح لمدة ١٠ دقائق حتى تصبح طرية لكن غير ناعمة جدًّا. صفّي الذرة واتركيها تبرد تمامًا، ثم قشري الحبات برفق باستخدام سكين حادة أو ملعقة صغيرة، مع الحرص على عدم سحقها. اغسلي كوبًا من الفاصوليا الحمراء الطازجة (غير المعلبة) جيدًا، وانقعيها في ماء بارد لمدة ٨ ساعات أو طوال الليل. صفي الفاصوليا المنقوعة، ثم اسلقيها في ماء جديد مع رشة ملح، على نار هادئة لمدة ٤٥–٦٠ دقيقة حتى تصبح لينة ولكن لا تتفتت. صفّي الفاصوليا المسلوقة واتركيها تبرد تمامًا، ثم أضيفيها إلى الذرة في وعاء كبير. أضيفي نصف كوب من البصل الأحمر المفروم ناعمًا، وربع كوب من البقدونس المفروم الطازج، وثمرة طماطم متوسطة الحجم مقطعة مكعبات صغيرة. للتتبيلة: اخفقي في كوب صغير ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الطازج، وثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، ورشة ملح، وقليل من الفلفل الأسود المطحون حديثًا. اسكبي التتبيلة فوق المكونات في الوعاء، وقلّبي بلطف بيديك أو بمعلقة خشبية حتى تتجانس دون أن تُهشم الحبات. غطي السلطة وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل لتتشرب النكهات. قدّميها باردة، مع رشة إضافية من البقدونس أو شرائح ليمون للزينة.

المكونات المطلوبة

ذرة طازجة: حبتان متوسطتا الحجم (يفضّل أن تكونا طرية وحلوة).

فاصوليا حمراء طازجة: كوب واحد (ما يعادل ٢٠٠ غرام تقريبًا)، وليس معلّبة — لأن المعلّبة تحتوي على ملح ومواد حافظة قد تغيّر النكهة والقوام.

بصل أحمر: نصف حبة مفرومة ناعمًا.

طماطم: حبة واحدة متوسطة، مقطعة مكعبات صغيرة.

بقدونس طازج: ربع كوب مفروم (يفضّل البقدونس المصري ذي الأوراق الصغيرة والنكهة القوية).

ليمون طازج: ثمرتان (للحصول على ملعقتين كبيرتين من العصير).

زيت زيتون بكر ممتاز: ثلاث ملاعق كبيرة.

ملح خشن: رشة معتدلة (يُضبط حسب الذوق، مع مراعاة أن الذرة والفاصوليا تحملان نكهة طبيعية).

فلفل أسود مطحون حديثًا: قليل جدًّا (لا يُستحب الإفراط فيه ليظل التركيز على حلاوة الذرة وعمق نكهة الفاصوليا).

ملاحظات مهمة

السلطة تُحضَّر بأفضل حالاتها عندما تكون جميع المكونات طازجة وباردة قبل الخلط؛ فالحرارة تُضعف قوام الذرة وتُفقد الفاصوليا تماسكها. لا تستخدمي الفاصوليا المعلبة ما لم تكن مذكورة في وصفة بديلة صراحةً، لأنها تتطلب غسلًا دقيقًا وإعادة طهي خفيف لتحسين القوام، وقد تؤثر على التوازن الغذائي للوصفة.

إذا كانت الذرة غير متاحة في الموسم، يُمكن استبدالها بالذرة المجمدة غير المملحة، على أن تُسلق بسرعة (٣ دقائق فقط) ثم تُبرّد فورًا تحت ماء بارد جارٍ لوقف عملية الطهي والحفاظ على القرمشة.

الفاصوليا الحمراء الطازجة يجب أن تُنقع جيدًا، لأن ذلك يقلل وقت السلق ويمنع الانتفاخ، كما يساعد في إزالة بعض المركبات التي قد تسبب خفّة في الهضم لدى بعض الأشخاص — وهذا مذكور في أبحاث التغذية المتعلقة بالبقوليات، مثل ما ورد في دراسات حول معالجة البقوليات في كتاب «التغذية التطبيقية».

التتبيلة لا تُضاف ساخنة أبدًا، ولا تُترك السلطة بعد التتبيل أكثر من ٤ ساعات في درجة حرارة الغرفة، لأن خليط الخضار والحمصيات يُعد بيئة مناسبة لنمو البكتيريا إن ترك دون تبريد.

هذه السلطة غنية بالألياف والبروتين النباتي والفيتامينات (مثل فيتامين سي من الليمون والطماطم، وفيتامين ب١ من الذرة والفاصوليا)، وهي مناسبة لوجبات الغداء والعشاء، ويمكن دمجها مع أطباق البروتين أو تقديمها كطبق جانبي في المناسبات العائلية.