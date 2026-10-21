في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦، شكلت مجالس إدارة شركتي سبيس إكس وتيسلا لجانًا خاصةً لمراجعة احتمال دمج الشركتين، بطلبٍ من المساهمين، وبمشاركة مدراء مستقلين فقط.

أعضاء اللجان لا يشملون إيلون ماسك أو كيمبال ماسك

أعلن إيلون ماسك أن وجوده كطرف ذي مصلحةٍ يمنعه من المشاركة في مناقشات اللجان الخاصة. كما لم يسمِّ أيًّا من أعضائها. ولا يُعتبر ماسك ولا أخيه كيمبال ماسك مديرين مستقلين في مجلس إدارة تيسلا وفق معايير إدراج ناسداك.

سبعة مدراء مستقلين في تيسلا وستة في سبيس إكس

تضم تيسلا سبعة مدراء مستقلين: روبين دينهولم، إيرا إهرنبريس، جي بي ستروبيل، جو غيبيا، جاك هارتنغ، جيمس موردوخ، وكاثلين ويلسون-ثومبسون. ودينهولم رئيس مجلس الإدارة، بينما إهرنبريس رئيس لجنة في المجلس. أما سبيس إكس فلها ستة مدراء مستقلين هم: إهرنبريس، راندي غلين، دونالد هاريسون، ستيف جورفيتسون، لوك نوسك، ورويلف بوثا. وإهرنبريس أيضًا رئيس لجنة التعويضات والتسميات في سبيس إكس.

مشاريع مشتركة محتملة تشمل «ستارمايند» و«تيرا فاب»

أشار ماسك إلى جدوى الدمج عبر تكامل عمليات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وذكر مشروع مركز البيانات المداري «ستارمايند» التابع لسبيس إكس، ومشروع التصنيع المشترك للرقائق الإلكترونية «تيرا فاب» بين الشركتين. ولفت إلى أن الشركتين تعملان في مجال «الذكاء الفائق والانفجار التكنولوجي».

الدمج يتطلب موافقة ٥٠٪ من جميع مساهمي تيسلا

حتى تاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦، لم تتوصل اللجان الخاصة إلى اتفاق على شروط أي صفقة. ويحتاج الدمج إلى موافقة ٥٠٪ من جميع مساهمي تيسلا، وليس فقط من المساهمين الذين يصوتون. ويمتلك ماسك أكثر من ٥٠٪ من حقوق التصويت في سبيس إكس بعد الاكتتاب العام. ورغم تأييده الفكرة، حذّر من أن النتيجة ليست مضمونة، وأن افتراض البعض بأن الدمج أمرٌ مؤكدٌ هو افتراضٌ مبالغٌ فيه.