قدمت شركة أنثروبيك مشروع قانون مقترح حول سلامة الذكاء الاصطناعي في أكتوبر ٢٠٢٦، في واشنطن العاصمة، بهدف منع توزيع النماذج التي قد تسبب كوارث محددة ومباشرة.

شروط وقف التوزيع صارمة ومحددة عدديًّا

ينص المشروع على حظر توزيع أي نموذج ذكاء اصطناعي إذا كان يشكل خطرًا وشيكًا ومتوقعًا على حياة أكثر من ٥٠ شخصًا. كما يشمل الحظر الحالات التي قد يتسبب فيها النموذج في أضرار مادية تتجاوز مليار دولار أمريكي. هذه الأرقام متطابقة مع تلك المحددة في قانون ولاية كاليفورنيا رقم ٥٣، الذي أُقر مؤخرًا.

المخاطر المسموح بها محدودة جدًّا

يقتصر الخطر الكارثي الذي يستدعي التدخل على ثلاثة مصادر فقط: إنشاء أو إطلاق سلاح بيولوجي، وهروب النموذج من ضوابط مطوريه، وشن هجوم إلكتروني. لا يغطي المشروع حوادث الاختراق الوكيلي، وهي المسألة التي شغلت نقاش الصناعة في الأشهر الماضية.

آلية التقييم تعتمد على مراقبين مستقلين

يتطلب المشروع تسجيل «مقيّمين مستقلين» لدى وزارة التجارة الأمريكية لتقييم المخاطر المحتملة للنماذج. يجوز لمختبرات الذكاء الاصطناعي دفع أتعاب لهؤلاء المقيّمين، لكن الدفع لا يجوز أن يكون مشروطًا بنتائج التقييم. إذا رصد المقيّمون خطرًا كارثيًا وشيكًا، فعليهم إبلاغ وزارة التجارة خلال ٧٢ ساعة.

السلطة القضائية هي الوحيدة المخولة بالوقف

بعد الإبلاغ، يجب على وزارة التجارة التوجه إلى قاضٍ في واشنطن العاصمة للحصول على أمر قضائي يوقف توزيع النموذج. ويحظر المشروع صراحةً على أي وكالة اتحادية اتخاذ قرار ذاتي بوقف التوزيع. وأكد متحدث باسم أنثروبيك لصحيفة بوليتيكو وجود المشروع، وأشار إلى أنه يعكس اقتراحات «إطار أنثروبيك المتقدم للذكاء الاصطناعي» الذي تروّجه الشركة منذ يونيو ٢٠٢٦.

الشركة تدفع نحو الرقابة الخارجية رغم معارضة الصناعة

تروّج أنثروبيك وشركات أخرى لنظام تقييم طوعي يعتمد على مراقبين خارجيين «محايدين». لكن مختبرات الذكاء الاصطناعي عمومًا تعارض الإشراف الحكومي الإلزامي. ويجاوز اقتراح أنثروبيك مقترحات شركات مثل إنفيديا، التي جادل رئيسها جنسن هوانغ سابقًا بأن الصناعة لا تحتاج إلى قوانين جديدة على الإطلاق. ولم ترد أنثروبيك فورًا على طلب تعليق من تك كرانش.