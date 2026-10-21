أداء تذكاري في ليلة التفاني

صعدت جوليا ستيلاس وراقصها إيزرا سوسا إلى مسرح برنامج رقص النجوم يوم الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026. كان أداؤهما جزءًا من ليلة التفاني، حيث قدما رقصة تكريمية لهيث ليديجر.

رقصة مستوحاة من مشهد شهير

اختار الثنائي أغنية "Can’t Take My Eyes Off You" لفرانكي فالّي، التي ظهرت في فيلم "10 أشياء أكرهها فيك" عام 1999. خلال الفيلم، غنى شخصية باتريك فيرونا، التي جسدها ليديجر، هذه الأغنية أمام كات ستراتفورد، التي لعبت دورها ستيلاس، أثناء تدريب كرة قدم.

تضمنت الرقصة إعادة تمثيل حركات باتريك الأيقونية من المشهد، مع إضاءة وأزياء تعيد الأجواء السينمائية بدقة.

إحياء ذكرى مؤثر وحضور زملاء الفيلم

بعد انتهاء الرقصة، عُرض نص القصيدة التي تقرأها كات عن باتريك في نهاية الفيلم داخل قاعة الرقص. وضعت ستيلاس زهرة على الأرض كرمز للتقدير والذكرى، ثم انضم إليها على الخشبة كل من آندرو كيجان، وجوزيف جوردون-ليفيت، ولاريسا أولينيك، وغابرييل يونيون، وسوزان ماي برات.

كان هذا اللقاء الأول لمعظم هؤلاء النجوم معًا منذ سنوات، وقد حدث ضمن حلقة البرنامج التي بُثت في 20 أكتوبر 2026.

احترام الذاكرة الثقافية

قال إيزرا سوسا إن الأداء جاء بعد تخطيط دقيق، وتم تنفيذه بعناية وحساسية ونية صادقة. أكد هو وستيلاس أن التكريم لم يكن محاولة لتعريف العلاقة بين ليديجر وستيلاس، بل تعبيرًا عن لحظة ثقافية مهمة.

أشارا إلى أنهما تلقيا دعمًا وتوجيهًا من مقربين من ليديجر، وعبّرا عن امتنانهما بالثقة الممنوحة لهما لأداء هذا التكريم. كان هدفهما الأساسي هو الحفاظ على ذكرى ليديجر بكرامة وحب واحترام.

الفيلم الذي أخرجه جيل جونجر صدر في عام 1999، ولا يزال يحظى بشعبية كبيرة بعد أكثر من ربع قرن.

نشر أحد المعجبين، في 21 أكتوبر 2026، أن العرض الجماعي أبكاه، واصفًا اللحظة بأنها لا تُنسى.