قال سيسك فابريغاس، مدرب كومو، إن مواجهة فريقه أمام مانشستر يونايتد يوم تاريخي للنادي والمدينة والجماهير، وذلك قبل المباراة المقررة على ملعب جوزيبي سينينيغاليا، حيث تُتوقع أمطار غزيرة عند بدايتها.

فابريغاس: الوضع في كومو مختلف عما كان عليه عند اعتزالي

أوضح فابريغاس أن الوضع في كومو مختلف تمامًا عما كان عليه حين أنهى مسيرته كلاعب في النادي. وقال إنه اتجه إلى التدريب بعد اعتزاله اللعب لاكتساب الخبرة.

وأضاف أنه شرح رؤيته للنادي ووضع الخطة موضع التنفيذ. ووصف النادي بأنه بمثابة عائلة، مشيرًا إلى أن الجماهير تأتي وتحتفل حتى عند الخسارة.

دعوة إلى التواضع ومسؤولية رياضية واضحة

دعا فابريغاس إلى التواضع وتذكّر ما كان عليه النادي. وقال إن مسؤوليته تقع بوضوح على الجانب الرياضي.

وهو يوازن بين الاحتفال بمسيرة كومو والحرص على ألا يستريح لاعبوه. وذكر أن الفريق كان في مركز سالب 10 عند البداية، وأنه لا يريد إضاعة الوقت في التفكير في الماضي.

وقال إن من يريد الحديث عما فعله كومو عليه الاعتزال وكتابة كتاب، وإن الفريق يجب أن ينظر إلى ما هو أمامه. ولعب فابريغاس سابقًا لأرسنال وبرشلونة وتشيلسي.

تساؤلات حول قواعد الاتحاد الأوروبي المالية

ثمة تساؤلات حول قدرة كومو على الامتثال للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، رغم صعود النادي من الدرجة الثانية الإيطالية.

والاتحاد الأوروبي لا يعتزم تعديل قواعده المالية. وقال سورواسو إن الرقابة عليهم، لكن دفاترهم دائمًا منظمة وهم ليسوا قلقين كثيرًا.

ملعب بثلاثة أرباع غير مغطاة وأمطار متوقعة

تبلغ سعة ملعب جوزيبي سينينيغاليا 12,300 متفرج، وثلاثة أرباعه غير مغطاة. وتُتوقع أمطار غزيرة عند بداية المباراة.