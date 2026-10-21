أطلقت سامسونغ تحديثاً برمجياً جديداً لهاتف Galaxy A55، يحمل النسخة المستقرة من واجهة One UI 9.0 المبنية على Android 17. ويصل التحديث أولاً إلى وحدات الهاتف في كوريا الجنوبية، بلد الشركة الأم.

نهاية برنامج النسخ التجريبية

يُنهي هذا الإصدار برنامج النسخ التجريبية الخاص بالواجهة الجديدة. استمر البرنامج نحو شهر ونصف تقريباً، تلقى خلالها الهاتف ثلاثة تحديثات تجريبية.

ولم تتوفر معلومات عن حجم التحديث. أما رقم البرنامج الداخلي الذي يحمله فهو A556SKSUBEZJ1.

توقيت وصول التحديث إلى بقية الدول

بالاستناد إلى سجل طرح تحديثات سامسونغ، من المتوقع أن تطرح الشركة التحديث المستقر لبقية الدول خلال الأيام القليلة المقبلة. وبدت وحدات كوريا الجنوبية الأولى التي تحصل عليه.

ويمكن للمستخدمين التحقق من توفر التحديث وتنزيله عبر الإعدادات، ثم برنامج التحديث، ثم التحقق من التحديثات.

أبرز ما يضيفه التحديث

بعد التثبيت، يلاحظ المستخدم تغييرات وتحسينات متعددة. من بينها تصميم أكثر صقلاً لبعض عناصر الواجهة، إضافة إلى خيارات تخصيص أوسع للوحة الإعدادات السريعة (Quick Panel).

ويشمل التحديث تحسينات على Samsung DeX وSamsung Notes وميزات إمكانية الوصول. كما يضيف مؤشراً لإظهار استخدام خاصية الموقع الجغرافي لأغراض الخصوصية.