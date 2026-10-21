توسع الطرح إلى أجهزة جديدة ومناطق أخرى

أعلنت سامسونغ بدء طرح تحديثات أندرويد 17 لعدد من هواتف Galaxy الأكثر شعبية. ويأتي التحديث ضمن مرحلة طرح واجهة One UI 9، وقد وصل حتى الآن إلى عشرات الهواتف من سلسلة Galaxy.

ويشمل التوسع أجهزة Galaxy في مناطق جديدة، إلى جانب أجهزة Galaxy الأقدم. ومن بين الأجهزة الأقدم التي تُحدَّث سلسلة Galaxy S23، وهي أحدث الرايات الرائدة السابقة التي تتلقى هذا التحديث.

كوريا الجنوبية وأوروبا أولاً والولايات المتحدة لاحقاً

وصل التحديث المستقر إلى كوريا الجنوبية قبل نحو أسبوع، وهو متاح الآن في أوروبا. أما الولايات المتحدة والأسواق الأخرى فيُتوقع أن تحصل عليه في أي يوم قريب.

وتطرح سامسونغ كذلك تحديثات لهاتفي Galaxy Z Fold 5 وGalaxy Z Flip 5 في كوريا الجنوبية وأوروبا، ومن المتوقع توسيعها إلى مناطق أخرى.

سلسلة Galaxy A وGalaxy A16

وتُطرح تحديثات One UI 9 أيضاً لسلسلة Galaxy A، وهي الأكثر شعبية لدى سامسونغ، وتشمل عدة طرازات. وما زالت تحديثات النسخة التجريبية تُطرح في الوقت نفسه.

ويقترب هاتف Galaxy A16 من نهاية برنامج النسخة التجريبية لـ One UI 9، ما يعني أن تحديثه المستقر لأندرويد 17 قد يصدر خلال أسابيع فقط.