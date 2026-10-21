لام يشيد بمانشستر سيتي وغوارديولا

قال فيليب لام إنه كان يحب مشاهدة فريق مانشستر سيتي، ووصفه بأنه وحدة متماسكة داخل الملعب. ورأى أن بيب غوارديولا يتقن عمله كما قلّ من غيره.

وذكر لام أنه كان يتعرّف على فرق غوارديولا من خلال تمريراتها ومسافات لاعبيها وذكاء تحركاتهم. وأشار إلى أن مدرّبين مثل فينسنت كومباني وميكيل أرتيتا وإنزو ماريسكا تأثّروا بغوارديولا.

سيتي تجنّب النجوم الكبار لسنوات

أوضح لام أن النادي تجنّب لسنوات شراء النجوم الأكثر شهرة. ونقل عن غوارديولا قوله إن أفضل اللاعبين لا يذهبون إلى نادٍ مثل سيتي.

وأشار الكاتب إلى أن كيفن دي بروينه أُبعد من تشيلسي، وأن موهبة رودري لم تُقدَّر في مدريد لوقت طويل. كما تعاقد النادي مع لاعبين من هامبورغ وفرانكفورت وفولفسبورغ.

وبحسب لام، كان إيرلينغ هالاند عام 2022 أول لاعب يستهدفه النادي، فيما كان بايرن ميونخ يلاحقه أيضاً. ويرى الكاتب أن سيتي لم يختلف كثيراً عن نحو عشرة أندية أوروبية كبرى أخرى في طريقة عمله.

عقوبات مالية تهدّد سيتي

أُدين النادي بمخالفة اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز بين عامي 2009 و2018. ووفق ما يذكر المقال، استثمر النادي نحو مليار يورو أكثر مما هو مسموح وما أعلنه.

وقد يواجه سيتي الهبوط الإجباري أو سحب ألقابه، فيما ينفي النادي المخالفة ويستأنف القرار. ويؤيّد لام حملة الدوري الإنجليزي ضد المنافسة غير العادلة.

لام يثني على قاعدة 50+1 الألمانية

أثنى لام على تمسّك ألمانيا بقاعدة 50+1، التي أيّدها مكتب مكافحة الاحتكار الاتحادي مؤخراً. وتضمن القاعدة أن تبقى أغلبية حقوق التصويت للنادي الأم غير الربحي.

ورأى أن القاعدة توازن بين الاستثمار والمشاركة، وتعزّز حقوق الأعضاء والجماهير. ويذكر أن متوسط الحضور الجماهيري في ألمانيا أعلى منه في أي مكان آخر في العالم.

وأشار إلى أن الاستثناءات التي طُبّقت على ليفركوزن وفولفسبورغ ما زالت قيد المراجعة. وقال إن كرة القدم يجب ألا تنفصل عن جذورها، وإن إنفاذ القواعد ينبغي أن تتولاه مؤسسة غير ربحية مثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لا كيان تجاري.