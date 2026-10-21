رقم قياسي جديد على سطح المريخ

حطمت مركبة بيرسيفيرانس التابعة لوكالة ناسا الرقم القياسي لأبعد مسافة قطعتها مركبة على سطح كوكب آخر. وتحقق الرقم عند اليوم المريخي 2006.

وقطعت المركبة هذه المسافة في نحو خمس سنوات ونصف. في المقابل، احتاجت المركبة أوبورتيونيتي إلى قرابة 15 عامًا لتحقيق رقمها السابق.

وجهة علمية قديمة

كانت المركبة متجهة نحو موقع يُدعى "إيدوبي"، وتقع الطريق إليه عبر منطقة خلف الحافة الغربية لفوهة جيزيرو تُعرف باسم "لاك دي شارم". وتضم هذه المنطقة ما قد يكون من أقدم التضاريس التي جرى فحصها في النظام الشمسي.

ويأمل العلماء في إيدوبي أن يعثروا على أدلة على أنظمة حرارية مائية قديمة. ربما وفرت هذه الأنظمة ظروفًا ملائمة للحياة في الماضي.

قيادة ذاتية تختار طريقها

يتيح نظام القيادة الذاتية المسمى AutoNav للمركبة التنقل دون انتظار تعليمات تفصيلية من الأرض. وتلتقط المركبة صورًا مستمرة لمحيطها، ثم تبني خريطة ثلاثية الأبعاد للعوائق وتختار طريقًا آمنًا.

يمكن للمركبة أن تقطع حتى 412 مترًا في اليوم المريخي الواحد. وجرى تقييم تضاريس أكثر من 90% من المسافة التي قطعتها بيرسيفيرانس بواسطة AutoNav، مقارنة بنحو 5% لدى المركبتين المبكرتين.

وتحلل المركبة نحو 600,000 نقطة في كل مرة تفحص فيها التضاريس، بينما كانت المركبة سوجورنر الأولى تحلل عشرين نقطة فقط.

تجاوز الخطة الأصلية

قال ستيفن لي، مدير مشروعي مركبتي كيوريوسيتي وبيرسيفيرانس، إن المهمة الأصلية كانت تقضي بقطع 12.4 ميلًا كحد أقصى. وأضاف أن المركبة تجاوزت ذلك بكثير، ويُتوقع أن تواصل تسجيل المسافات لسنوات قادمة.

ووافقت ناسا على التمديد الأول لمهمة بيرسيفيرانس. وستستمر المهمة الممددة من أكتوبر حتى نحو نهاية 2028 لاستكشاف حافة فوهة جيزيرو.

من سوجورنر إلى المثابرة

بدأت استكشافات المريخ بالمركبة سوجورنر عام 1997، وقطعت نحو 100 متر خلال مهمة استمرت 83 يومًا مريخيًا. وهبطت المركبتان سبيريت وأوبورتيونيتي عام 2004، وصُممتا لـ90 يومًا مريخيًا فقط، لكنهما تجاوزتا التوقعات بكثير.

قطعت سبيريت نحو 7.7 كيلومترات قبل أن تنتهي مهمتها عام 2010، بعد فشلها في النجاة من الشتاء المريخي القاسي. أما أوبورتيونيتي فعملت 5,111 يومًا مريخيًا، وأصبحت في عام 2015 أول مركبة تقطع مسافة الماراثون على كوكب آخر.

وتعمل كيوريوسيتي منذ هبوطها عام 2012.