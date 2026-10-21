بيع مباشر بكميات محدودة

أعلنت شركة Apple أن متاجرها ستخصص بعض وحدات iPhone Duo للبيع المباشر، أي للزبائن الذين يصلون دون حجز مسبق. وأكدت الشركة أنها تعمل بجد لإيصال المنتج الجديد إلى أيدي المشترين بأسرع وقت ممكن.

وقالت Apple إن الكميات المتاحة محدودة. ويُتوقع أن تنفد هذه الوحدات بسرعة كبيرة بسبب الطلب المرتفع.

موعد الاستقبال في المتاجر

يأتي ذلك بعد أن بدأ الحجز المسبق لهاتف iPhone Duo قبل أسبوع، ونفدت الطلبات المسبقة تقريباً فور فتحها. وكان كثيرون قد خططوا لزيارة متجر Apple يوم 23 أكتوبر، على أمل الحصول على الجهاز مباشرة دون حجز.

وأعلنت الشركة أن فرقها ستستقبل الزبائن في متاجرها صباح يوم الجمعة للاطلاع على الجهاز. ولم تُذكر في الإعلان تفاصيل إضافية عن ساعات العمل.

الدول التي تتوفر فيها وحدات البيع المباشر

ستتوفر وحدات البيع المباشر في الولايات المتحدة وأستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والمكسيك وألمانيا وماكاو وهولندا وسنغافورة وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا والمملكة المتحدة، وفي معظم متاجر إيطاليا.

أما في الصين القارية وفرنسا وهونغ كونغ والهند واليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والإمارات، فلن تتوفر إلا الطلبات الإلكترونية مع الاستلام من المتجر.

مواعيد التسليم للطلبات المسبقة

تفيد تقارير بأن مواعيد الطلب المسبق لبعض الزبائن تقدّمت في حالات معينة، لكن ذلك لا يحدث في جميع الحالات. ومن لم يطلب الجهاز بعد ولم يحصل عليه يوم الإطلاق، قد تتحسن تقديرات التسليم المتوقعة في يناير بشكل ملحوظ.