بوتين يلتقي ويتكوف في سانت بطرسبرغ

أعلنت روسيا أنها مستعدة من حيث المبدأ لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة وأوكرانيا بهدف إنهاء الحرب. جاء ذلك على لسان يوري أوشاكوف، كبير مستشاري الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال أوشاكوف إن بوتين التقى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في مدينة سانت بطرسبرغ. وأضاف أن جولة جديدة من المحادثات قد تُعقد الشهر المقبل، ونقل عنه أن موعدها قد يكون نحو 10 نوفمبر.

كييف تطالب باستئناف فوري للمحادثات الثلاثية

تطالب كييف موسكو باستئناف فوري لمحادثات ثلاثية كانت قد عُلّقت في فبراير. ولم تُستأنف تلك المحادثات منذ ذلك الحين.

وكانت المحادثات بين مسؤولين كبار من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة قد عُقدت في عدة جولات تهدف إلى إنهاء الحرب. ثم عُلّقت، وألقى الكرملين باللوم في تعطيلها على ضربات أوكرانية «هائلة» على روسيا في الشهر الماضي.

أوشاكوف يقلل من فائدة أفكار ويتكوف

التقى ويتكوف يوم الاثنين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة النرويج وفنلندا، ثم توجه إلى موسكو. غير أن أوشاكوف وصف الأفكار التي طرحها ويتكوف بأنها لم تكن «مفيدة» كثيرًا.

وشدد أوشاكوف على أن المحادثات يجب أن تركز على بناء نظام أمني لروسيا وأوكرانيا بعد انتهاء النزاع.

الحرب منذ فبراير 2022

بدأت الحرب في فبراير 2022 حين شنّ بوتين غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا. ومنذ ذلك الحين تتواصل المساعي الدبلوماسية دون أن تتوقف المعارك.