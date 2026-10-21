أعلنت Apple Music رسميا يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 عن إطلاق هوية بصرية جديدة تشمل تصميما وشعارا جديدين لخدمة الموسيقى الخاصة بالشركة.

شعار وُلد من الصوت

تقول Apple إن الشعار الجديد صُنع بالصوت، وليس بالرسم أو التصميم الرقمي التقليدي. وهو مستوحى من مقطوعة موسيقية أصلية للفنان Fred again.. بالتعاون مع شركة NEST Acoustics.

جرى إنتاج الشعار عمليا، والتقطته الكاميرا بالكامل داخل المكان نفسه دون مؤثرات لاحقة. وتعكس هذه الطريقة الفكرة التي تقوم عليها الهوية الجديدة.

فيديو يكشف الكواليس

نشرت Apple فيديو يكشف كواليس العمل، ويشرح كيف شكّل الصوت الشعار أمام الكاميرا. ويعرض الفيديو مراحل العمل من البداية حتى الشكل النهائي.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تسلك فيها الشركة هذا الأسلوب. فقد اتبعت الطريقة نفسها من قبل عند إعادة تصميم Apple TV.

مؤشرات سبقت الإعلان

لم يكن الإعلان مفاجئا تماما، إذ ظهرت منذ أسابيع مؤشرات على أن إعادة التصميم قادمة. ومن بينها أيقونة تطبيق جديدة وتحديثات تصميمية في iOS 27.2.

وسيظهر التصميم المحدَّث لـ Apple Music مع تحديث iOS 27.2 عند إطلاقه الأسبوع المقبل.

السعر والباقات

يبلغ سعر اشتراك Apple Music الشهري 11.99 دولارا. ويمكن الحصول على الخدمة ضمن باقة Apple One.