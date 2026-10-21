سبب الميل عند الفتح

يبدو أن جهاز iPhone Duo ينقلب ويميل عند فتحه على حوامل الشحن العمودية من نوع MagSafe لدى بعض التصاميم. وعرض الخبير Mrwhosetheboss هذه المشكلة. ويعود السبب، بحسب ما عرضه، إلى أن وزن الجهاز يصبح غير متوازن عند فتحه.

فحلقة MagSafe موجودة على نصف واحد فقط من الجهاز الخلفي. لذلك يتركز الوزن على جانب واحد حين يكون الجهاز مفتوحاً.

الشواحن والمغناطيسات

لا تملك بعض الشواحن مغناطيسات قوية بما يكفي لتحمل الوزن الإضافي على جانب واحد. وفي المقابل، تحتوي أجهزة iPhone على مغناطيس إضافي يمنع الدوران في أسفل حلقة الشحن المغناطيسية.

غير أن بعض الشواحن غير مصممة للاستفادة من هذا المغناطيس الإضافي، وهو ما يزيد احتمال الميل.

طرق الاستخدام الأكثر أماناً

يبدو أن الشحن أثناء فتح الجهاز في الوضع العمودي ممكن على الأرجح. لكن الطريقة الأكثر أماناً لاستخدام الحوامل العمودية، وفق ما يبدو، هي إغلاق الجهاز أثناء الشحن.

أما الشواحن المسطحة فلا تعاني من مشكلة الدوران نفسها. ومن المرجح أن تصنع الشركات حوامل أعرض تحتوي على حافة لدعم الجهاز المفتوح. وعند استخدام الجهاز على مكتب، ستكون هناك قيود على وضعيته مع بعض شواحن MagSafe.

موعد الإطلاق

يُطلق جهاز iPhone Duo يوم الجمعة 23 أكتوبر.