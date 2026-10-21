وكالة الأمن القومي تدعو إلى التصحيح الفوري

حذّرت الوكالة الأمريكية للأمن القومي (NSA) يوم الأربعاء، 21 أكتوبر 2026، من وجود ثغرتين خطيرتين في لغة PHP. وتُستخدم هذه اللغة في برمجة الخوادم.

وقد أصدرت مؤسسة PHP التصحيحات (patches) لهاتين الثغرتين بالفعل. غير أن الوكالة طلبت من أصحاب المواقع الإسراع في تطبيقها.

وقالت الوكالة إن المواقع التي لا يمكن تصحيحها فورًا ينبغي سحبها من الإنترنت إلى حين إصلاحها.

ملايين المواقع في خطر

تُستخدم لغة PHP في نحو 70% من مواقع الإنترنت. وبحسب بعض التقديرات، يتجاوز عدد المواقع التي تعمل بها 33 مليون موقع.

وتعتمد على اللغة أنظمة إدارة المحتوى الشهيرة مثل WordPress. وتتيح الثغرتان للمهاجمين الوصول إلى نظام ملفات الخادم، أو إلى قاعدة بيانات قد يستخدمها تطبيق الويب.

وهما موجودتان في جميع إصدارات PHP منذ الإصدار 5، الذي صدر عام 2004. أما الإصدارات 8.1 وما قبلها فلم تعد مدعومة، وتوصي المصادر بالترقية إلى الإصدار 8.5.12.

باحثون يكتشفون الثغرات بالذكاء الاصطناعي

شاركت شركة الفحص الأمني Calif في مبادرة «Patch the Planet» التابعة لشركة OpenAI، وعثرت على إحدى الثغرات باستخدام GPT‑5.6 Sol. أما فريق Wiz فاستخدم وكيل الذكاء الاصطناعي الأمني Wiz Atlas وGemini 4 Argon وGPT-5.6 Sol للعثور على عدة ثغرات في PHP.

والتزمت OpenAI وWiz بممارسات البحث الأمني المسؤول، وعملتا مع فريق PHP على التصحيحات قبل الإعلان عن الثغرات. وتقول OpenAI إن الباحثين اكتشفوها قبل القراصنة، ولذلك لم تُسجَّل أي عمليات استغلال فعلية في الطبيعة.

وكانت هذه الثغرات صعبة الاستغلال قبل ظهور الذكاء الاصطناعي. لكن Wiz حذّرت من أن نماذج اللغة الكبيرة قادرة على تكييف الاستغلال مع إصدارات PHP وإعداداتها وتخطيطات ذاكرتها المختلفة. وبعد الإعلان عن الثغرات أصبح القراصنة على علم بها، وباتت هناك سباقٌ لتصحيح عشرات ملايين المواقع قبل مهاجمة غير المصححة منها.