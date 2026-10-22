ما هو مختبر الدفع النفاث؟ بدأ المختبر قبل تسعين عاما على يد مجموعة من طلاب الدراسات العليا في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، إلى جانب هواة اختبارات دفع الصواريخ، في وادي أرويو سيكو بمدينة باسادينا في 31 أكتوبر 1936. ويُدار المختبر اليوم من المعهد لصالح وكالة ناسا.

من الصواريخ التجريبية إلى الفضاء

كان المختبر في بدايته متعاقدا مع الجيش الأمريكي. وفي عام 1958 أطلق أول قمر صناعي أمريكي، وهو Explorer 1، في السنة نفسها التي انضم فيها إلى ناسا حين تأسست حديثا.

كان Explorer 1 أول مركبة فضائية تجري أبحاثا علمية. فبفضل عداد غايغر على متنه، اكتشف أحزمة الإشعاع التي تحيط بالأرض. وفي عام 1964 أرسل المختبر أول بعثة أمريكية إلى القمر، وهي Ranger 7.

إنجازات متتالية في استكشاف الكواكب

قاد المختبر أول مرور قريب بكوكب آخر، وأول مسبار زار الكواكب العملاقة الغازية الأربعة. كما قاد أول تلسكوب تحت الأحمر، وأول مركبات جوالة تعمل على المريخ، وأول مركبة دوارة طارت هناك.

قال دايف غالاغر، مدير المختبر منذ عام 2025، إن بعثات المختبر غيّرت فهم البشر للكون ومكانهم فيه خلال تسعين عاما. وكان غالاغر قد التحق بالمختبر مهندسا، وفي عام 1992، بعد سنوات قليلة من التحاقه، قاد فريق بناء وفحص كاميرا المجال الواسع والكواكب 2 لتلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا.

بعثات جديدة في الطريق

تستهدف بعثة SkyFall، التي يديرها المختبر، الإطلاق في عام 2028. وستنشر ثلاث مروحيات فوق المريخ لرسم خرائط لرواسب الجليد المخفية وتحليل أنماط الطقس. أما بعثة MoonFall فيطورها المختبر لدعم قاعدة القمر التابعة لناسا، وستهبط بعدد من الطائرات المسيّرة الدافعة الكبيرة قرب القطب الجنوبي للقمر في العام نفسه.

وتحدد بعثة SunRISE، المقرر إطلاقها في عام 2027، بست أقمار صناعية بحجم فرن الخبز الصغير، تطير في تشكيل لتكوين طبق هوائي راديوي بعرض أميال لدراسة نشاط الشمس. وقد تساعد نتائجها في جعل استكشاف الفضاء أكثر أمانا للبشر.

وقال غالاغر إن المختبر يقف على أساس متين، وإنه مستعد لدفع الحدود ببعثات جديدة مثيرة.