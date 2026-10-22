شيفرة برمجية تكشف تغييراً مرتقباً في تطبيق الرسائل

من المقرر طرح تحديث iOS 27.2 الأسبوع المقبل. وتتضمن الشيفرة البرمجية للتحديث إشارة إلى تغيير مستقبلي في تطبيق الرسائل التابع لشركة آبل.

ويتعلق التغيير المتوقع باستبعاد المحادثات المكتومة من عدّاد الرسائل غير المقروءة. وحتى الآن، لا يؤثر كتم المحادثات في تطبيق الرسائل على هذا العدّاد.

ملاحظة نشرها آرون بيرس على منصة X

لاحظ آرون بيرس هذا الأمر، ونشر ملاحظته على منصة X يوم 19 أكتوبر 2026. وأشار فيها إلى أن شيفرة النسخة RC من iOS 27.2 تدل على أن آبل تعمل على ميزة تستبعد المحادثات المكتومة من عدّاد الرسائل غير المقروءة.

موقف كاتب المقال من التغيير المحتمل

كاتب المقال متحمّس لهذا التغيير. فهو يحتفظ بمحادثتين جماعيتين نشطتين مكتومتين لتجنّب الإشعارات المتكررة، لكن ظهور شارة غير مقروءة لهما يزعجه.

ويعطّل الكاتب شارات الإشعارات لمعظم التطبيقات، لذلك يلفت انتباهه بسهولة أي شارة حمراء تظهر. ويرى أن هذه الميزة على الأرجح لن تصدر ضمن iOS 27.2، ويأمل أن تقدّمها آبل قريباً.

ويسأل المقال القرّاء عما إذا كانوا سيستخدمون هذا الخيار لو وفّرته آبل، ويطلب منهم كتابة آرائهم في التعليقات.